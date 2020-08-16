Lübnanlılar dayanışma ruhuyla yaralarını sarmaya devam ediyor - Son Dakika

Lübnanlılar dayanışma ruhuyla yaralarını sarmaya devam ediyor

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük can kaybı ve yıkıma yol açan patlamanın ardından halk, yaralarını sarmak ve mağdurlara yardım etmek için gönüllülük esası ve dayanışma ruhuyla hareket ediyor.

Lübnanlılar dayanışma ruhuyla yaralarını sarmaya devam ediyor, System.String[]

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük can kaybı ve yıkıma yol açan patlamanın ardından halk, yaralarını sarmak ve mağdurlara yardım etmek için gönüllülük esası ve dayanışma ruhuyla hareket ediyor.

Patlama bölgesine yaklaşık bir kilometre mesafedeki Cımmeyze Mahallesi, gözde restoranları, kafeleri, eğlence merkezleri ve tarihi kiliseleriyle Beyrut'un en işlek noktalarından biri olarak tanınıyordu.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta 2 bin 750 ton amonyum nitratın patlamasıyla yaşanan korkunç felaket bu mahallenin de eski ihtişamını elinden aldı.

Cımmeyze'deki evlerin neredeyse tamamının camları ve çerçeveleri kırılmış durumda. Bazı binaların ön cephelerinin çökmesi sonucu oluşan molozlar sokağa taşıyor.

1900'lerde inşa edilmiş tarihi binaların süslediği caddede, patlamada yaralanan kolları sargılı Beyrutlular eski hayatlarına devam etmek için çalışıyor. Çevrede temizlik ve molozların kaldırılması için çabalar sürüyor.

Patlamanın etkilediği bu bölgelerde ilerlerken sağda ve solda fosforlu yelekleriyle dolaşan veya kurdukları çadırlarda yardımlaşma faaliyeti yürüten Lübnanlı gönüllülere rastlanıyor. Kimi kafasında baretlerle, kimi doktor önlükleri, kimi de ellerinde fırça ve kürekle patlamanın doğrudan etkilediği insanlara yardım için çalışıyor. Yoldan geçenlere su, ekmek ve yiyecek teklif ediliyor.

Lübnanlı gönüllüler, devlet kurumlarının yetersizliği karşısında sivil toplumun dayanışma ruhuyla gurur duyduklarını söylüyor.

Yapıların risk tespiti gönüllü mühendislerinden

Cımmeyze Mahallesi'nde henüz iç savaşın emarelerinin silinmediği evlerin kurşun izleriyle kaplı duvarları, bu patlamayla daha da büyük zarar gördü. Tarihi binalardan bir kısmını yıkarak caddeye dökecek şekilde bir sarsıntı yaşandı.

Cımmeyze caddelerinde üstlerinde fosforlu yelek, kafalarında baret ve ellerinde haritalarıyla dolaşan bir grup gönüllü inşaat mühendisi, patlama sonucunda zarar gören çevredeki binalardaki hasarı inceliyor.

AA muhabirine konuşan Muhammed Al- Elani, sivil toplum kuruluşu Mühendisler Odasına bağlı olarak patlamadan etkilenen evleri ve iş yerlerini tetkik ederek, ne ölçüde zarar gördüklerini değerlendirdiklerini anlattı.

Alani, ilk incelemenin ardından bulgularını raporlayacaklarını ve zarar gören yerlerin yeniden iskan edilmesine uygun olup olmadıklarını araştıracaklarını aktardı.

Aynı çalışmaya katılan tecrübeli mühendis Yusuf Hamza da, "Bu güzel şehrin yeniden ayağa kalkması için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Şu an yaptığımız saha çalışmasıyla neler yapabiliriz buna bakıyoruz. Hem tarihi hem dini yapıların durumlarını inceliyoruz." diye konuştu.

Lübnanlı oyuncu da yardım faaliyetinde

Mar Mihayel Mahallesi'nde patlamanın en çok zarar verdiği bir noktada bir grup Lübnanlı sivil toplum kuruluşu gönüllüsü, bir çadırın altında gelenlere su, kıyafet, ekmek, temel ihtiyaç maddeleri ve ilaç gibi yardımları dağıtıyor.

Lübnanlı aktris Sara Ebi Kanan da bu çadırda gönüllülük faaliyetine katılanlar arasında yer alıyor.

Burada herkesin büyük bir dayanışma gösterdiğini söyleyen Kanan, "Patlamanın hemen ardından Lübnan'ın dört bir yanından insanlar, kardeşlerine yardım için buraya koştular. Herkes en nihayetinde 'Beyrut bizim başkentimiz' dedi. Hepimiz bu patlamayla sarsıldık ve buraya ait olduğumuzu hissettik. Binaların artık bizim için önemi yok asıl burada önem vermemiz gereken artık insanlar." dedi.

İlk yardım için doktorlar sahada

Mar Mihayel'in girişinde yine bir çadırda, doktorlar beyaz önlükleriyle bir masa başında ilk yardım, pansuman, dikiş gibi poliklinik hizmetleri veriliyor.

Çadırın organizatörlerinden Lübnanlı sivil toplum kuruluşu çalışanı Linda, insanların enkaz kaldırırken, camları temizlerken çok fazla kesici maddeye maruz kaldığını, bu nedenle derin kesiklerle yaralandıklarını anlattı.

Patlamadan hemen sonra hastanelerin yoğun bir hasta yükünü karşılamak zorunda kaldığını ve hızla atılan dikişlerin bazılarının enfeksiyon kaptığını aktaran Linda, Lübnanlı gönüllü doktorların ve tıp fakültesi öğrencilerinin "dikiş atılması, yaraların pansumanı, dezenfektasyon" gibi ayakta tedavi işlemlerini uyguladığını söyledi.

Linda, "Lübnanlıların, birbirine yardım ettiğini görüyorum. Hiçbirinin soyismini bilmiyorum hepsini adıyla tanıyorum. Çok mutluyum bu çadırda siyaset konuşulmuyor. Burada tek önemsenen şey insan. Bu da benim istediğim şey. Tüm Lübnanlılardan artık insanları önemsemesini istiyorum." diye konuştu.

"Kendi yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz"

Beyrut sokaklarında yine bir binanın altındaki boş dükkanın dışında "ücretsiz sağlık hizmetleri" yazılı bir pankart asılı.

Burada çalışan gönüllü Merved Attasi, Lübnan'da patlamanın ardından Mar Mihayel Mahallesi'nde ilk yardım ve ayakta tedavi sağlık hizmetleri için 10 gün boyunca faaliyet gösterecek bir gönüllülük oluşumu kurduklarını söyledi.

Patlamanın üzerinden yaklaşık 10 gün geçmesine rağmen hala çok sayıda insanın buraya geldiğini belirten Attasi, "Bu girişime, 10 gönüllü ile başladık şimdi 50'den fazla gönüllüyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Lübnanların dayanışması şu an bize tek umut veren şey. Burada asla devlete bağımlı olmayı düşünmüyoruz. Kendi yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz." dedi.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada yaklaşık 180 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 30-40 kişinin kayıp olduğu belirtilerken, yaralılardan 120'sinin yoğun bakımdaki tedavilerinin sürdüğü aktarılmıştı.

Patlamaya ilişkin soru işaretleri ve ihmal iddialarının artması üzerine Lübnan sokaklarında sorumluların cezalandırılmasını talep eden protestolar düzenlenmişti.

Protestolar sonucunda, Lübnan Başbakanı Hassan Diyab hükümeti istifasını sunmuştu.

- Türkiye, Lübnan'ın yardımına koştu

Türkiye, patlamanın ardından aralıklarla sağlık ve insani yardım malzemeleri yüklü iki A400 tipi kargo uçağını Lübnan'a göndermişti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sağlık Bakanlığı UMKE ve Türk Kızılay ekipleri, şiddetli patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı'ndaki arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere hemen Lübnan'a hareket etmişti.

Türkiye'den birçok sivil toplum kuruluşu da patlamayla sarsılan Beyrut'a gelerek arama-kurtarma, enkaz kaldırma ve insani yardım faaliyetlerine destekte bulundu.

Bu arada Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) şiddetli patlamada tahıl silolarının zarar görmesi nedeniyle oluşan acil gıda ihtiyacını karşılamak üzere yaklaşık 400 ton buğday yardımını ilerleyen günlerde Lübnan'a ulaştırması bekleniyor.

Beyrut Limanı, Lübnan, Beyrut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 11:01

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnanlılar dayanışma ruhuyla yaralarını sarmaya devam ediyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş'ın anlaştığı Bernard Mensah, bu akşam İstanbul'a geliyor İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu Galatasaray, eski Beşiktaşlı Elneny'i transfer etmek istiyor MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Joe Biden'ın açıklamalarına sert tepki: Alçak bir plan Başkasının düğününde virüs kapan gelinler, kendi düğünlerine katılamayacaklar Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki: Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz Beşiktaş Gökhan Töre transferini bitirmek üzere! Kalinic için Roma ile masaya oturuldu Beşiktaş, Badou Ndiaye'yi kiralamak için Stoke City'ye teklif yaptı Manisa'da 65 yaş ve üstü için yeni kısıtlamalar getirildi Ryan Babel'den Fulham iddialarına açık kapı: Scott Parker harika bir teknik direktör Manchester City, Lionel Messi transferi için tüm şartları zorlayacak Son Dakika: PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Murat Kalko etkisiz hale getirildi Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı Konya'da oyun bağımlısı 16 yaşındaki çocuk evden kaçtı
Konya'da koronavirüs vaka sayısındaki artış haritaya da yansıdı! Kent kırmızıya büründü Konya'da koronavirüs vaka sayısındaki artış haritaya da yansıdı! Kent kırmızıya büründü         
12:46
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi         
12:16
Sörloth Leipzig ile görüştü! Anlaşma çok yakın Sörloth Leipzig ile görüştü! Anlaşma çok yakın         
11:24
Diyarbakır'da aç olduklarını söyleyerek çocuklardan yardım isteyen Youtuberlar, duygusal anlara imza attı Diyarbakır'da aç olduklarını söyleyerek çocuklardan yardım isteyen Youtuberlar, duygusal anlara imza attı         
11:01
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir         
10:08
Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti         
10:01
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı         
09:49
Koronavirüse karşı Koronavirüse karşı "Güvenli alan" uygulaması yeni normalde zorunlu olacak         
09:25
ABD Başkanı Trump'ın kardeşi hayatını kaybetti ABD Başkanı Trump'ın kardeşi hayatını kaybetti         
05:47
Koronavirüse yakalanan Hemşire Kübra Aslankılıç, 1 hafta boyunca görme yetisini kaybetti Koronavirüse yakalanan Hemşire Kübra Aslankılıç, 1 hafta boyunca görme yetisini kaybetti         
00:54
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil         
23:48
Türkiye yeni Navtex ilan etti! Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gazın izi sürülecek Türkiye yeni Navtex ilan etti! Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gazın izi sürülecek         
23:29
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun         
22:25
Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı         
22:01
Khloe Kardashian, fotoğraf paylaşıp televizyona çıkınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu Khloe Kardashian, fotoğraf paylaşıp televizyona çıkınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu         
20:26
Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, "Ramo"nun çekimlerinde kaza geçirdi         
20:17
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı         
19:12
Artan vakalar sonrası kısıtlamalar peş peşe geliyor! Valiliklerden, koronavirüse karşı yeni tedbirler Artan vakalar sonrası kısıtlamalar peş peşe geliyor! Valiliklerden, koronavirüse karşı yeni tedbirler         
17:16
2 gündür kayıp olarak aranan adamı, arkadaşı 10 bin lira için öldürmüş 2 gündür kayıp olarak aranan adamı, arkadaşı 10 bin lira için öldürmüş         
17:10
İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada yol can pazarına döndü: 4'ü çocuk 8 yaralı İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada yol can pazarına döndü: 4'ü çocuk 8 yaralı         
16:57
Otomobilinin bagajında ölü bulunan emlakçının katil zanlıları, anahtarı bulmayınca cansız bedenin yerini değiştirememişler Otomobilinin bagajında ölü bulunan emlakçının katil zanlıları, anahtarı bulmayınca cansız bedenin yerini değiştirememişler         
16:09
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu         
15:36
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı         
15:17
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi         
15:13
Çinli Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı         
14:57
Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı         
14:38
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı         
12:11
12 yaşındaki çocuk annesinin yardımıyla kumarhaneye girdi, 17 dakika boyunca kumar oynadı 12 yaşındaki çocuk annesinin yardımıyla kumarhaneye girdi, 17 dakika boyunca kumar oynadı         
12:03
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler         
11:29
Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimcinin başı belaya girdi Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimcinin başı belaya girdi         
11:18
Nestle, Fransa'da 3 tondan fazla balığın ölümünden sorumlu tutuluyor Nestle, Fransa'da 3 tondan fazla balığın ölümünden sorumlu tutuluyor         
18:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2020 17:40:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Lübnanlılar dayanışma ruhuyla yaralarını sarmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei