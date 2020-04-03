Lübnanlılar koronavirüsten korunmak için kendi çabalarıyla yeni çözümler üretiyor - Son Dakika

Lübnan'da imkanların kısıtlı olması nedeniyle halk, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için kendi çabalarıyla birtakım yeni çözümler üretiyor.

Kovid-19'un ilk kez şubat ayında görüldüğü Lübnan'da, son resmi verilere göre can kaybı 17'ye vaka sayısı ise 508'e yükseldi.



Virüsün hızla yayılması, devletin aldığı tedbirlerin yeterli gelmemesi ve imkanların sınırlı olması Lübnan halkını alternatif yollara sevk etti.



Ülkede cerrahi maske fiyatlarının ciddi şekilde artması ve yeterli miktarda bulunmaması nedeniyle "girişimci" doktorlar dalış maskesiyle yeni tip bir maske üretirken, bazı gençler de virüse karşı dezenfekte tüneli geliştirdi.



Dalış maskesinden cerrahi maskeye



Acil tıp uzmanı Henri Fahuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla birlikte cerrahi maskeye alternatif olması için dalış maskesinden bir maske geliştirdiklerini belirtti. Fahuri, özellikle sağlık personelinin korunması için böyle bir fikir ürettiklerini dile getirdi.



Şu an sağlık personelinin virüsten korunmak için kullandığı N95 maskelerinin piyasada bitmek üzere olduğunu ve bu nedenle göz doktoru arkadaşıyla dalış maskesinden maske geliştirmeyi düşündüklerini anlatan Fahuri, bu noktada virüsün göz yoluyla da bulaştığının dikkate alındığını ifade etti.



Projeyi hayata geçirmek için yaklaşık 10 gün önce Beyrut'taki bir göz hastanesinde çalışmalara başladıklarını söyleyen Fahuri, dalış maskesine göz, ağız ve burnu kapsayacak şekilde filtre takarak yeni bir maske oluşturduklarını aktardı.

Fahuri, maskenin ayrıca durumu kritik olmayan hastalar tarafından virüsü diğer insanlara bulaştırmamak için de kullanılabileceğini söyledi.



Yerel bir şirketin işbirliğiyle üretime geçtiklerini ve bunun tamamen insanlığa fayda sağlama hedefiyle yola çıkılan bir proje olduğunu vurgulayan Fahuri, kesinlikle maddi kazanç amacı taşınmadığını ve üretiminde yardımcı olan herkesin de amacının virüsle mücadele olduğunu belirtti.

Fahuri, "Ürün, piyasada yerini almadan önce hastanelerde kullanılması için önerilecek. Bunun için de Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumların onayı alınacak." dedi.



Dezenfekte tüneli



Lübnanlı genç Firas Melaib (30) de arkadaşlarıyla birlikte bir dezenfekte tüneli geliştirdiklerini söyledi.

Oluşturulan tünelde ultrasonik ses dalgaları teknolojisiyle solüsyon buharı aracılığıyla kişilerin kıyafetleri üzerindeki bakterilerin dezenfekte edildiğini anlatan Melaib, kişinin bu tünele girerek 20 saniye içinde yüzde 60 dezenfekte olduğunu ifade etti.



Tünel sayesinde koronavirüsün yayılmasının önüne geçmeyi amaçladıklarını belirten Melaib, kullanılan tüm maddelerin Sağlık Bakanlığınca ruhsatlı olduğuna dikkati çekti.



Melaib, Lübnan'da ilk kez geliştirilen dezenfekte tünelinin eczaneler, marketler ve iş yerleri girişlerinde kullanılabileceğini kaydetti.



Makine imalat firması sahibi Nimet Efram da yerel piyasanın ihtiyacını karşılamak için maske üretimi arttıran bir makine geliştirmeyi planladıklarını belirtti.



Malzeme temininde ve ithalatında bazı sıkıntılar yaşadıklarını aktaran Efram, makinenin bir ay içinde hazır olabileceğini dile getirdi.