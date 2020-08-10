Lübnanlılar mum ve bayraklarla Beyrut Limanı çevresinde kurbanları anma töreni düzenledi - Son Dakika

Onlarca Lübnanlı bayrak ve mumlarla Beyrut limanı yakınlarında toplanarak patlamanın kurbanlarını andı.

Lübnan'ın çeşitli bölgelerinden gelerek Beyrut Limanı çevresinde toplanan onlarca Lübnanlı, ellerinde Lübnan bayrakları, yaktıkları mumlarla düzenlediği gösteride yıkılan kentin imar edilmesini istedi.

Patlamada hayatını kaybedenleri anarak onlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen kalabalık, yaktıkları mumlarla Lübnan'da barışın aydınlanması temennisinde bulundu.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 158 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti. Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme geldi.

Patlama özelliği olan 2 bin 750 tonluk amonyum nitratın neden 6 yıldır limanda tutulduğu sorgulanıyor.