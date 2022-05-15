Lübnanlılar sandıktan değişimin çıkmasını ümit ediyor - Son Dakika

Lübnan'da genel seçim için sandık başına giden seçmenler, ülkedeki kronik sorunlara çözüm ve değişim için oy kullandıklarını belirtiyor.

AA muhabiri, başkent Beyrut'ta farklı etnik kimlik ve mezhepten kişilerin oy kullandığı merkezleri ziyaret ederek, seçmenlerle konuştu.

Seçimlere katılmak için daha önce göç ettiği Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dubai'den Beyrut'a geldiğini belirten Velid Fayyad, "4 yıl önce de seçimlerde oy kullanma hakkım vardı ancak ilk defa seçimlere katılıyorum. Daha önce herhangi bir değişimin meydana geleceğine inanmıyordum ancak bugün değişim için umut var." ifadelerini kullandı.

Fayyad, "Yurt dışındaki seçmenlerin dünyanın tüm bölgelerinden seçimlere yüksek katılım göstermesi bize ilham oldu." dedi.

Bu seçimde ilk defa oy kullanacak seçmen sayısının artacağına inandığını söyleyen Fayyad, "Sadece kendi çevremde 30-40 kişilik bir arkadaş grubum var ve oy vermek için örgütlendik. Kim kazanırsa kazansın kesin değişim olacak." diye konuştu.

"En iyisi değişimin olmasıdır"

Lübnan halkının bu sefer değişim istediğini belirten ve seçimler için ailesiyle 30 yıldır yaşadığı Almanya'dan Lübnan'a geldiğini aktaran Abdullah Yunus, şunları söyledi:

"Mecliste değişimin meydana gelmesi gerekiyor. Çünkü insanlar çok büyük bir yokluk içinde. Elektrik, yakıt ve iş yok. Şu anda fiyatlar çok yüksek. Her şey bu seçimlerin önemsenmesine bağlı. En iyisi değişimin olmasıdır."

"Kuyruklar bile yaşanıyor diyebilirim"

Ülkede 4 yılın daha iyi geçmesi için babası ile oy kullanmaya geldiğini belirten Cumana Galiniye, "Önceki yıllara oranla sabah saatlerinde seçimlere katılım oranı oldukça iyi. İnsanlar tarafından iyi bir karşılama var. Kuyruklar bile yaşanıyor diyebilirim." dedi.

Galiniye, Lübnan'a barış, istikrar ve kalkınmasının gelmesi temennisiyle oy kullandığını kaydetti.

3 milyon 915 bin seçmen var

Ülke genelindeki 15 seçim bölgesinde okullarda kurulan oy verme merkezlerinin kapıları sabah saat 07.00 itibarıyla açıldı.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, 718 aday, 128 sandalyeli meclis için yarışıyor ve oy kullanma yaşının 21 olması gerekiyor.

Lübnan'da son olarak 6 Mayıs 2018'de yüzde 49'luk bir katılım oranı ile seçimler yapılmıştı.