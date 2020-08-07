Lübnanlılar, şiddetli patlama anında yaşadıklarını AA'ya anlattı - Son Dakika

Lübnanlılar, şiddetli patlama anında yaşadıklarını AA'ya anlattı

Lübnanlılar, 4 Ağustos Salı günü Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamanın şokunu atlatmaya çalışıyor.

Lübnanlılar, şiddetli patlama anında yaşadıklarını AA'ya anlattı, System.String[]

Lübnanlılar, 4 Ağustos Salı günü Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamanın şokunu atlatmaya çalışıyor.

Ülke tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşayan Lübnanlılar, tahıl ürünlerinin yanı sıra gıda ve ilaç temininde de büyük bir depo görevi gören Beyrut Limanı'nda deprem etkisi yaratan şiddetli patlamanın yol açtığı yaraları yavaş yavaş sarmanın yolunu arıyor.- "Her şey saniyeler içinde gerçekleşti, deprem bile böyle olamaz"

Beyrut Limanı'nın yanı başında yer alması hasebiyle patlamadan en çok etkilenen Cımmize Mahalesi sakinlerinden 50 yaşındaki Jorget Kenan, patlamanın meydana geldiği ilk anları AA muhabirine gözyaşları içinde anlattı.

İlk başta duyduklarını silah sesleri olarak algıladıklarını belirten Kenan, şunları söyledi:

"İlk ses korkunçtu, ateş açılmış gibi her tarafı tozlar kapladı. Ne olduğunu öğrenmek için kalkmak istedim ancak şoka girdim. Ben oğluma, oğlum da bana bakarak donduk kaldık. Her şey saniyeler içinde gerçekleşti, deprem bile böyle olamaz. O sırada patlayan camlar üzerimize dağıldı.

Oğlumla birbirimize sarıldık ve gözlerimizi kapattık. Gözlerimizi açtığımızda her tarafı toz kaplamıştı, birbirimizi göremiyorduk. Oluşan toz bulutu nedeniyle evde hiçbir şey görünmüyordu, her taraf yıkıldı kaldı."

Beyrut dışında kırsalda oturan kızının, haberi duyduğunda kendilerinden umudunu kestiğini aktaran Kenan, "Kızım patlamanın şiddetini öğrendiğinde bizlerin enkazdan çıkarılamayacağını düşünmüş." diye konuştu.

Hala patlamanın şokunu üzerinden atlatamadığı görülen Kenan, gözyaşları içinde "Büyük bir felaketti. Allah korusun." dedi.

"Bizi kurtaran bir mucizeden başka bir şey olamaz"

Cımmize bölgesinde küçük bir dükkan işleten 40 yaşındaki Leyla Murad da patlama öncesinde uçak sesi duyduğunu ve kısa süre sonra o büyük patlamanın gerçekleştiğini söyledi.

Hayatını kaybedenlerin ve yaralananların sayısının oldukça çok olduğunu ancak Allah'ın yardımıyla kendilerinin kurtulduğunu dile getiren Murad, şöyle konuştu:

"Önce uçak sesi duydum, sonrasında ise patalama oldu. Olay birkaç saniye içinde gerçekleşti. Elektrikler kesildi ve dükkandaki her şey üzerimize düştü. Öncelikle bizlere bir şey olmadığı için durmadan Allah'a şükrediyorum. Bizlere küçük şarapnel parçaları isabet etti ancak bizi kurtaran bir mucizeden başka bir şey olamaz."

"Bir vatandaştan yardım alarak anne ve babamı hastaneye kaldırdım"

Beyrut Limanı çevresi sakinlerinden George Huri ise patlama sırasında evde olmadığını ancak anne ve babasına ulaşmak için anında eve geldiğini belirtti.

Patlamanın yarattığı şokun derecesini ifade edemede kelimelerin kifayetsiz kaldığını söyleyen Huri, "Telefon hatları kesildiğinden ailemle iletişim kuramadım. Hemen eve doğru yola koyuldum ancak meydana gelen yıkım, yollardaki ölü ve yaralılar nedeniyle ulaşamadım. Yıkım büyüktü, evim sadece duvarsız kaldı, ailemi enkazın altından kurtardım. Bir vatandaştan yardım alarak anne ve babamı hastaneye kaldırdım. Annemin durumu iyi, ancak yoğun bakımda tedavisi süren babamın durumu kritik." şeklinde konuştu.

Binanın önünde çaresizce birinci kattaki evine bakan Huri, "Evlerimiz yıkıldı. Tek çaremiz artık yollarda kuracağımız bir çadıra sığınmak kaldı." dedi.

Lübnanlılar, yaralarını sarmaya çalışıyor

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Başkent Beyrut'ta yaşanan şiddetli patlamadan en çok etkilenen limana yakın yerleşim yerlerindeki enkazlar, gönüllülerin yardımlarıyla kaldırılmaya çalışılıyor.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, söz konusu patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 154'e yükseldiğini, yaralı sayısının da yaklaşık 5 bin olduğunu açıklamıştı.

Beyrut Valisi Mervan Abbud da Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın yol açtığı zararın 10 ila 15 milyar doları aşabileceğini belirtmişti.

Beyrut Limanı, Beyrut, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 15:17

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Lübnanlılar, şiddetli patlama anında yaşadıklarını AA'ya anlattı - Son Dakika Dünya
YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü anketçi, Muharrem İnce ile yaptığı görüşmeyi anlattı: Parti kuracağını söyledi, Eylül'de harekete geçiyor Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı Son Dakika: Türkiye'de 7 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1185 yeni vaka tespit edildi Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini tüfekle vurdu "Bizimkiler" dizisinin Cemil'i yetersiz beslenme nedeniyle yatağa düşmüş Avrupa Birliği, Türkiye'yi yine güvenli ülkeler listesine almadı 9 gündür haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu Borsa İstanbul, aşırı dalgalanmaları önlemek için endeks bazlı devre kesici sistemini uygulamaya aldı Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un meydan okumasını kabul etti Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor Lübnan'daki patlamanın en net görüntüleri yayınlandı Türkiye'nin Otomobili yoluna TOGG markasıyla devam edecek Yunanistan'dan şok karar! İpsala Sınır Kapısı kapatılıyor Şırnak'ta kamyonun çarptığı iki kardeşten biri feci şekilde can verdi Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Smyrna Antik Kenti kazılarında mitolojik varlık Satyros'un kabartması bulundu Smyrna Antik Kenti kazılarında mitolojik varlık Satyros'un kabartması bulundu         
17:53
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı         
17:28
Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz? Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz?         
17:24
Hasan Ali Kaldırım Medipol Başakşehir'le anlaşma sağladı Hasan Ali Kaldırım Medipol Başakşehir'le anlaşma sağladı         
17:07
"Bu şartlarda kabul etmedik" diyen Ali Koç'tan Bankalar Birliği tepkisi: Biz aptal mıyız yapılandırmayı yapmayalım?         
16:26
Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti         
15:54
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı         
15:43
Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı         
15:26
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı         
15:03
Yeşim Salkım, kendisine küfür ettikten sonra af dileyen Murat Övüç'ü affetmedi Yeşim Salkım, kendisine küfür ettikten sonra af dileyen Murat Övüç'ü affetmedi         
14:55
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısı hakkında konuştu: Makul bir davet         
14:39
Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı         
14:23
İstismar ettiği genç kızı kent merkezine bırakıp gülerek uzaklaşan sanık serbest kaldı İstismar ettiği genç kızı kent merkezine bırakıp gülerek uzaklaşan sanık serbest kaldı         
14:12
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti         
13:02
Muharrem İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alır? İşte dengeleri alt üst edecek anket Muharrem İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alır? İşte dengeleri alt üst edecek anket         
12:56
Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti         
12:54
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi         
12:17
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı         
11:36
"Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız" gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar         
11:34
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım         
11:28
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı 73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı         
11:02
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum         
10:31
AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak         
10:31
Facebook'un kurucusu Zuckerberg'in serveti 100 milyar doları aştı Facebook'un kurucusu Zuckerberg'in serveti 100 milyar doları aştı         
10:03
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi         
09:48
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan "Bir haftada bulaşma biter" diyerek atılması gereken 5 adımı sıraladı         
08:23
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı         
08:10
Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçimi gecesi Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçimi gecesi "ortadan kayboldu" iddialarına karşılık belge yayınlayacak         
07:50
Babası vefat eden Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'te konuşurken duygusal anlar yaşadı Babası vefat eden Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'te konuşurken duygusal anlar yaşadı         
07:26
4 şehirde sağanak yağış bekleniyor 4 şehirde sağanak yağış bekleniyor         
07:26
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti         
00:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2020 21:57:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Lübnanlılar, şiddetli patlama anında yaşadıklarını AA'ya anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei