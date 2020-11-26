Lübnanlılardan Beyrut Limanı davasının adli soruşturmacısına "failleri gizleme" suçlaması - Son Dakika

Lübnan'da Beyrut Limanı patlamasının mağdurları, davanın adli soruşturmacısına olayın gerçek faillerini gizleme suçlaması yöneltti.

Başkent Beyrut'taki Eşrafiye bölgesinde bulunan Sassine Meydanı'nda bir araya gelen onlarca gösterici, davanın adli soruşturmacısı Yargıç Fadi Savvan'a "cesur kararlar alma ve patlamanın güvenlik, siyasi ve idari tüm sorumlularının yargılanması" çağrısında bulundu.

Soruşturmadaki gecikmeyi de protesto eden eylemciler, Fadi Savvan'ın evine yürüyüş düzenledi.

Dağıttıkları yazılı açıklamada, "Bu kez, limanda işlenen suçtan sorumlu olduğunu söylemeye geldik. Evet sorumlusun. Çünkü esas failleri gizliyor, yaşananların sebeplerini manipüle ediyorsun." ifadelerine yer veren göstericiler, "adaletin, soruşturma aşamaları ve karar satırları arasına gömülmesine izin vermeyeceklerini" kaydetti.

- Beyrut Limanı'ndaki patlama

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 191 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili devam eden soruşturma kapsamında şu ana kadar 21 kişi gözaltına alındı.

Lübnan yargısı 14 Kasım'da, patlamayla ilgili olarak 3'ü gıyaben olmak üzere toplam 28 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurmuştu.