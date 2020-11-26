Lübnanlılardan Beyrut Limanı davasının adli soruşturmacısına "failleri gizleme" suçlaması - Son Dakika

Lübnanlılardan Beyrut Limanı davasının adli soruşturmacısına "failleri gizleme" suçlaması

26.11.2020 18:45
Lübnanlılardan Beyrut Limanı davasının adli soruşturmacısına

Lübnan'da Beyrut Limanı patlamasının mağdurları, davanın adli soruşturmacısına olayın gerçek faillerini gizleme suçlaması yöneltti.

Lübnan'da Beyrut Limanı patlamasının mağdurları, davanın adli soruşturmacısına olayın gerçek faillerini gizleme suçlaması yöneltti.

Başkent Beyrut'taki Eşrafiye bölgesinde bulunan Sassine Meydanı'nda bir araya gelen onlarca gösterici, davanın adli soruşturmacısı Yargıç Fadi Savvan'a "cesur kararlar alma ve patlamanın güvenlik, siyasi ve idari tüm sorumlularının yargılanması" çağrısında bulundu.

Soruşturmadaki gecikmeyi de protesto eden eylemciler, Fadi Savvan'ın evine yürüyüş düzenledi.

Dağıttıkları yazılı açıklamada, "Bu kez, limanda işlenen suçtan sorumlu olduğunu söylemeye geldik. Evet sorumlusun. Çünkü esas failleri gizliyor, yaşananların sebeplerini manipüle ediyorsun." ifadelerine yer veren göstericiler, "adaletin, soruşturma aşamaları ve karar satırları arasına gömülmesine izin vermeyeceklerini" kaydetti.

- Beyrut Limanı'ndaki patlama

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 191 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili devam eden soruşturma kapsamında şu ana kadar 21 kişi gözaltına alındı.

Lübnan yargısı 14 Kasım'da, patlamayla ilgili olarak 3'ü gıyaben olmak üzere toplam 28 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurmuştu.

Beyrut Limanı, Başkent, Lübnan, Beyrut, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnanlılardan Beyrut Limanı davasının adli soruşturmacısına 'failleri gizleme' suçlaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Futbol Ekonomi Formu'nda sinirler gerildi! Şenol Güneş ile Mustafa Cengiz tartıştı Tartışmalı Astrazeneca-Oxford aşısıyla ilgili bomba itiraf: Hata yaptık Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine 28 kuruş zam Prof. Dr. Özlü'den dün açıklanan vaka sayılarıyla ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Bu sayıları ben de görmüyordum Kazada aracından çatıya fırlayan sürücünün arkadaşı konuştu: Şaşırdık, anlam veremedik Son Dakika: Türkiye ile Katar arasında 300 milyon dolarlık işbirliği anlaşması İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü Koronavirüs nedeniyle öğrencilerin gelmediği Kars'ta kiralık evler elde kaldı
Son Dakika: Reform görüşmelerinin ilki yarın TÜSİAD'la yapılacak Son Dakika: Reform görüşmelerinin ilki yarın TÜSİAD'la yapılacak         
18:43
Koronavirüs tedavisi gören çift, 2 gün arayla hayatlarını kaybetti Koronavirüs tedavisi gören çift, 2 gün arayla hayatlarını kaybetti         
18:10
Spor yorumcusu Turgay Demir, canlı yayında Maradona'dan bahsederken el hareketi çekti Spor yorumcusu Turgay Demir, canlı yayında Maradona'dan bahsederken el hareketi çekti         
17:23
Korona yasağını delen vatandaştan şaşırtan savunma: Adana'dan geldim, Adana'da yasak yok Korona yasağını delen vatandaştan şaşırtan savunma: Adana'dan geldim, Adana'da yasak yok         
17:16
Borsa İstanbul'un yüzde 10'u Katarlılara devredildi Borsa İstanbul'un yüzde 10'u Katarlılara devredildi         
17:08
Son Dakika: İBB'nin 6 bin yeni taksi projesi teklifi Bakanlık ve Valilik temsilcilerinin oylarıyla reddedildi Son Dakika: İBB'nin 6 bin yeni taksi projesi teklifi Bakanlık ve Valilik temsilcilerinin oylarıyla reddedildi         
16:44
Model Brittany Rhea Phillips, üzerinden geçen aracın altında can verdi! Ezen kişi çocuğunun babası çıktı Model Brittany Rhea Phillips, üzerinden geçen aracın altında can verdi! Ezen kişi çocuğunun babası çıktı         
15:55
Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor         
15:25
Polisin maskesiz gezerken durdurduğu kadın: Allah beni koruyor Polisin maskesiz gezerken durdurduğu kadın: Allah beni koruyor         
14:44
Hayatını kaybeden Maradona'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı Hayatını kaybeden Maradona'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı         
14:32
Yaşlı adam, karantinadaki oğluna ekmek götürürken tedbirlere uymayanları görünce ağladı Yaşlı adam, karantinadaki oğluna ekmek götürürken tedbirlere uymayanları görünce ağladı         
14:08
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Sadece 4 parti barajı geçebiliyor Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Sadece 4 parti barajı geçebiliyor         
14:00
Evinin camına Evinin camına "Koronavirüs bitene kadar misafir almıyoruz" yazılı afiş astı         
13:42
Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor         
13:21
Tarım ve Orman Bakanlığı'na 826 kadrolu işçi alınacak Tarım ve Orman Bakanlığı'na 826 kadrolu işçi alınacak         
12:49
Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu         
11:06
Ermeni siyasetçi Sharmazanov: Azerbaycan'a 50 milyar dolarlık tazminat yerine Zengezur verilecek Ermeni siyasetçi Sharmazanov: Azerbaycan'a 50 milyar dolarlık tazminat yerine Zengezur verilecek         
09:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2020 18:56:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Lübnanlılardan Beyrut Limanı davasının adli soruşturmacısına "failleri gizleme" suçlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei