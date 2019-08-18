Son Dakika Haberleri: Lübnanlılardan su ve dalış sporlarına ilgi
Son Dakika Güncel Haber

Lübnanlılardan su ve dalış sporlarına ilgi

1 saat önce

MARMARİS'e, çeşitli acentelerin getirdiği yaklaşık 20 bin Lübnanlı turist, kentteki 3 yıldız ve üzeri nitelikli, her şey dahil sistemiyle çalışan otellere yerleşti.

Lübnanlılardan su ve dalış sporlarına ilgi, System.String[]


MARMARİS'e, çeşitli acentelerin getirdiği yaklaşık 20 bin Lübnanlı turist, kentteki 3 yıldız ve üzeri nitelikli, her şey dahil sistemiyle çalışan otellere yerleşti. Aralarında doktor, avukat, mühendis, iş insanı ve mimarların bulunduğu Lübnanlı turistler, su ve dalış sporlarına ilgi gösterdi. Atatürk Caddesi'nden turistik İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan sahildeki 22 su sporu istasyonu, salı günü sabah saatlerinden itibaren Lübnanlı turistlerle doldu. Çocuklarıyla su sporları istasyonuna gelen Lübnanlılar; jet ski, banana (muz), parasailing (deniz paraşütü), hamburger ve sürat motoru gibi spor aletlerinde heyecan yaşamak için sıra bekledi. Çocuklarıyla eğlenceli vakit geçiren Lübnanlılar, bu anlarda video ve fotoğraf çekti. Su sporlarıyla keyifli anlar geçiren Lübnanlılar, ardından Kordon Caddesi'ndeki dalış sporlarının yapıldığı özel donanımlı teknelere bindi. 6 dalış teknesiyle Lübnanlılar, Marmaris Körfezi'ndeki koylara gitti. Burada dalış eğitimi alan Lübnanlı kadın, erkek ve 14 yaş üzeri çocuklar, eğitmenler eşliğinde dalış yaptı. Su altı güzelliklerini keşfeden Lübnanlılar, deniz canlılarını besledi.
Marmaris Su Sporları Kooperatifi Başkanı Salih Tunç, "Lübnan'dan özellikle de başkent Beyrut'tan turistler geldi. Lübnanlı turistler, su sporlarına karşı çok meraklı, onlara hizmet verebilmek için çalışıyoruz" dedi.
Lübnanlı tur rehberi Abdül Nasser Damir ise "Türkiye çok güzel ve rahat. Gezmeyi ve eğlenmeyi çok seviyoruz. Gösterilen misafirperverlikten memnunuz" diye konuştu.
Marmaris'te faaliyet gösteren 3 tur şirketinin Dalaman Havalimanı'ndan 1 haftada tatil için yaklaşık 20 bin Lübnanlı turisti getirdiği öğrenildi.

- Muğla
Atatürk Caddesi, Marmaris, turist, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun yağış sonrası Altunizade Metro İstasyonunu su bastı
Kültür Bakanı, su basan Kapalıçarşı'da açıklama yaptı Ekrem İmamoğlu, su baskınları nedeniyle tatilini yarıda kesecek Eminönü'nde sular çekildi! İşte sel felaketinin ardından son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 11:53:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lübnanlılardan su ve dalış sporlarına ilgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]