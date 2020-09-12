Luboteni: 3-0

SALON: TVF BaşkentHAKEMLER: Burhan İlhan, Koray YılmazgilHALKBANK: Gökhan Gökgöz, Fatih Eren Uğur, Brett Walsh, Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu, Fernando Hernandez ( Volkan Döne, Caner Ergül, Alexander Berger, Murat Karakaya, Ediz Kaan Fırıncıoğlu)LUBOTENİ: Driton Bytyqi, Art Terstena, Durim Rexhepi, Bardhyl Hajdaraj, Butrint Bytyci, Izjadin Azemi (Armend Berisha, Adriatik Berisha, Ridvan Grainca, Artan Lumi, Blerton HyseniSETLER: 25-10, 25-18, 25-12SÜRE: 58 dakika (18, 21, 19)
Balkan Kupası finali ilk karşılaşmasında Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Kosova temsilcisi Luboteni'yi 3-0 mağlup etti. İki takım yarın da karşı karşıya gelecek. Halkbank yarınki maçı da kazanırsa Balkan şampiyonu olarak CEV Challenge Kupası'na katılacak. Konuk ekibin galibiyeti durumunda ise şampiyonu altın set belirleyecek.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 21:30 - Kaynak: DHA
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