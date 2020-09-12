Luboteni: 3-0 - Son Dakika

Luboteni: 3-0

SALON: TVF BaşkentHAKEMLER: Burhan İlhan, Koray YılmazgilHALKBANK: Gökhan Gökgöz, Fatih Eren Uğur, Brett Walsh, Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu, Fernando Hernandez (Volkan Döne, Caner Ergül, Alexander Berger, Murat Karakaya, Ediz Kaan Fırıncıoğlu)LUBOTENİ: Driton Bytyqi, Art Terstena, Durim...

Luboteni: 3-0, System.String[]

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Burhan İlhan, Koray YılmazgilHALKBANK: Gökhan Gökgöz, Fatih Eren Uğur, Brett Walsh, Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu, Fernando Hernandez ( Volkan Döne, Caner Ergül, Alexander Berger, Murat Karakaya, Ediz Kaan Fırıncıoğlu)LUBOTENİ: Driton Bytyqi, Art Terstena, Durim Rexhepi, Bardhyl Hajdaraj, Butrint Bytyci, Izjadin Azemi (Armend Berisha, Adriatik Berisha, Ridvan Grainca, Artan Lumi, Blerton HyseniSETLER: 25-10, 25-18, 25-12SÜRE: 58 dakika (18, 21, 19)

Balkan Kupası finali ilk karşılaşmasında Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Kosova temsilcisi Luboteni'yi 3-0 mağlup etti. İki takım yarın da karşı karşıya gelecek. Halkbank yarınki maçı da kazanırsa Balkan şampiyonu olarak CEV Challenge Kupası'na katılacak. Konuk ekibin galibiyeti durumunda ise şampiyonu altın set belirleyecek.


- Ankara

Türkiye Voleybol Federasyonu, Gökhan Gökgöz, Volkan Döne, Fatih Eren, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 21:30 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Luboteni: 3-0 - Son Dakika Spor

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