Luboteni: 3-0

SALON: TVF Başkent

Balkan Kupası finali ilk karşılaşmasında Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Kosova temsilcisi Luboteni'yi 3-0 mağlup etti. İki takım yarın da karşı karşıya gelecek. Halkbank yarınki maçı da kazanırsa Balkan şampiyonu olarak CEV Challenge Kupası'na katılacak. Konuk ekibin galibiyeti durumunda ise şampiyonu altın set belirleyecek.

- Ankara