Luca Barcellona, Kaligrafist 2019'da - Son Dakika
Son Dakika Magazin Luca Barcellona, Kaligrafist 2019'da - Son Dakika Magazin

Luca Barcellona, Kaligrafist 2019'da

7 saat önce

Küçükçekmece Belediyesi tarafından kaligrafiye ve yazı kültürüne katkı sağlanması amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, Barcellona ile 30-31 Ocak'ta "Brush Pen" ve 1-2 Şubat'ta "Blackletter" atölye çalışmaları yapılacak.

Luca Barcellona, Kaligrafist 2019'da, System.String[]

Küçükçekmece Belediyesi tarafından kaligrafiye ve yazı kültürüne katkı sağlanması amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, Barcellona ile 30-31 Ocak'ta "Brush Pen" ve 1-2 Şubat'ta "Blackletter" atölye çalışmaları yapılacak.


Geleneksel Sanatlar Akademisi Kültür Alanındaki workshop etkinliğinde yazı ve kaligrafi meraklılarıyla bir araya gelecek olan Luca Barcellona'nın graffiti sanatı, klasik kaligrafi sanatı, büyük duvar boyamaları, sanal gerçeklikte kaligrafi, tipografi ve tipo baskı gibi pek çok alanda çalışmaları bulunuyor.

Küçükçekmece Belediyesi, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:27 
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