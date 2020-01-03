Luca Barcellona, Kaligrafist 2019'da workshop etkinliğine katılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Luca Barcellona, Kaligrafist 2019'da workshop etkinliğine katılacak - Son Dakika

Luca Barcellona, Kaligrafist 2019'da workshop etkinliğine katılacak

6 saat önce

Kaligrafi sanatçısı Luca Barcellona, Küçükçekmece Geleneksel Sanatlar Akademisince düzenlenen uluslararası yazı kültürü etkinliği Kaligrafist 2019'a konuk olacak.

Luca Barcellona, Kaligrafist 2019'da workshop etkinliğine katılacak, System.String[]

Kaligrafi sanatçısı Luca Barcellona, Küçükçekmece Geleneksel Sanatlar Akademisince düzenlenen uluslararası yazı kültürü etkinliği Kaligrafist 2019'a konuk olacak.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından kaligrafiye ve yazı kültürüne katkı sağlanması amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, Barcellona ile 30-31 Ocak'ta "Brush Pen" ve 1-2 Şubat'ta "Blackletter" atölye çalışmaları yapılacak.

Geleneksel Sanatlar Akademisi Kültür Alanındaki workshop etkinliğinde yazı ve kaligrafi meraklılarıyla bir araya gelecek olan Luca Barcellona'nın graffiti sanatı, klasik kaligrafi sanatı, büyük duvar boyamaları, sanal gerçeklikte kaligrafi, tipografi ve tipo baskı gibi pek çok alanda çalışmaları bulunuyor.

Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 3 Ocak 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu Memur ve memur emeklisi yüzde 5,49 zam alacak! İşte mesleğine göre zamlı maaşlar İSPARK fiyatlarına yüzde 15 zam geldi

Son Dakika Haberleri
16:18 Dışişleri Bakanlığı: "ABD hava operasyonunun bölgedeki güvensizlik ve istikrarsızlığı artıracağı... - Son Dakika
16:18 Emekli olduktan sonra mantar üretmeye başladı - Son Dakika
16:16 Aylan bebeğin kardan heykelini yaptı - Son Dakika
16:16 Organik örgü bebekler ile aile bütçesine katkı veriyorlar - Son Dakika
16:11 İhsaniye'deki çiftçiler destek konusunda bilgilendirildi - Son Dakika
15:13 Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Son Dakika
15:10 Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 16:18:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Luca Barcellona, Kaligrafist 2019'da workshop etkinliğine katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]