Luca Barcellona, Küçükçekmece'de kaligrafi etkinliğine konuk oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Luca Barcellona, Küçükçekmece'de kaligrafi etkinliğine konuk oldu - Son Dakika

Luca Barcellona, Küçükçekmece'de kaligrafi etkinliğine konuk oldu

6 saat önce

Kaligrafi sanatçısı Luca Barcellona, Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen "Kaligrafist" uluslararası yazı kültürü etkinliğine katıldı.

Luca Barcellona, Küçükçekmece'de kaligrafi etkinliğine konuk oldu, System.String[]

Kaligrafi sanatçısı Luca Barcellona, Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen "Kaligrafist" uluslararası yazı kültürü etkinliğine katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İtalyan sanatçı, Küçükçekmece Geleneksel Sanatlar Akademisi'nde gerçekleştirilen "Brush Pen" ve "Blackletter" atölyelerinde dört gün boyunca Türkiye'den ve dünyadan 40'a yakın yazı ve kaligrafi meraklısıyla bir araya geldi.

Açıklamada, yazı kültürüne katkı sağlamak ve sanatsal etkileşimi artırmak amacıyla gerçekleştirilen uluslararası yazı kültürü etkinliğine ilişkin görüşlerine yer verilen Barcellona, atölyeye gelen katılımcıların ilgisini motive edici bulduğunu belirterek, eğitim için ilk kez Türkiye'ye geldiğini ifade etti.

Sanatçı, bugüne kadar birçok ülkeyi ziyaret ettiğini ve farklı kültürlerle tanıştığını belirterek, "Dünyanın dört bir yanında verdiğim eğitimlerle insanlara bu kültürün (kaligrafinin) geçişini sağlıyor, sanatlarında yol göstermeye çalışıyorum. Küçükçekmece'deki ilgiden dolayı çok mutlu oldum. Katılımcılarla verimli bir eğitim geçirdiğimizi söylemek isterim." değerlendirmesini yaptı.

Kaligrafinin eskiden beri güzel yazı olarak tanımlandığını aktaran Luca Barcellona, şunları kaydetti:

"Kaligrafiye terim olarak güzel yazı demek doğru. Ama yazıyı biraz geniş düşünmek gerekiyor. Biz aslında duygularımızı ifade etmek için yazıyoruz. Elimize bir kitap aldığımızda o kitabın kapağında italik ya da gotik yazı varsa o yazı bile size bir duygu geçiriyor."

Luca Barcellona

Milano'da kendi stüdyosunda grafik tasarımcısı ve kaligraf olarak çalışmalarını sürdüren Barcellona, 1978'de dünyaya geldi. Associazione Calligrafica İtaliana'da kaligrafi sanatı dersleri veren sanatçı, aynı zamanda farklı ülkelerde atölye çalışmaları, sergiler, konferanslar ve performanslar düzenliyor.

Yazıları yıllardır dünyanın önemli markaları tarafından talep gören Barcellona, yazı üzerine yaptığı çalışmalardan yola çıkarak, graffiti sanatı, klasik kaligrafi sanatı, duvar boyamaları, sanal gerçeklikte kaligrafi, tipografi ve tipo baskı alanında da deneyimlerini sergiliyor.

Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 07:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul Valiliği'nden kuvvetli rüzgar uyarısı! Hızı saatte 80 kilometreyi bulacak
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den korkutan Manisa depremi tahmini: 7 şiddetinde deprem olabilir Meteoroloji uzmanı: İstanbul için beklenen kar yağışında ortalama 5 cm kar göreceğiz Çığ altından kendi çabalarıyla kurtulan operatör: Minibüsü aradım ancak bulamadım

Son Dakika Haberleri
23:56 Emily Ratajkowski iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı, 1 milyon beğeni aldı
23:41 Utanç sergisi
23:41 Listenin 1'incisi
23:41 Fatma Turgut'tan yeni klip
23:41 Aslı Şen'den Crème de la Mer daveti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 01:37:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Luca Barcellona, Küçükçekmece'de kaligrafi etkinliğine konuk oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]