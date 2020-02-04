Luca Barcellona, Küçükçekmece'de kaligrafi etkinliğine konuk oldu - Son Dakika

Kaligrafi sanatçısı Luca Barcellona, Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen "Kaligrafist" uluslararası yazı kültürü etkinliğine katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İtalyan sanatçı, Küçükçekmece Geleneksel Sanatlar Akademisi'nde gerçekleştirilen "Brush Pen" ve "Blackletter" atölyelerinde dört gün boyunca Türkiye'den ve dünyadan 40'a yakın yazı ve kaligrafi meraklısıyla bir araya geldi.

Açıklamada, yazı kültürüne katkı sağlamak ve sanatsal etkileşimi artırmak amacıyla gerçekleştirilen uluslararası yazı kültürü etkinliğine ilişkin görüşlerine yer verilen Barcellona, atölyeye gelen katılımcıların ilgisini motive edici bulduğunu belirterek, eğitim için ilk kez Türkiye'ye geldiğini ifade etti.

Sanatçı, bugüne kadar birçok ülkeyi ziyaret ettiğini ve farklı kültürlerle tanıştığını belirterek, "Dünyanın dört bir yanında verdiğim eğitimlerle insanlara bu kültürün (kaligrafinin) geçişini sağlıyor, sanatlarında yol göstermeye çalışıyorum. Küçükçekmece'deki ilgiden dolayı çok mutlu oldum. Katılımcılarla verimli bir eğitim geçirdiğimizi söylemek isterim." değerlendirmesini yaptı.

Kaligrafinin eskiden beri güzel yazı olarak tanımlandığını aktaran Luca Barcellona, şunları kaydetti:

"Kaligrafiye terim olarak güzel yazı demek doğru. Ama yazıyı biraz geniş düşünmek gerekiyor. Biz aslında duygularımızı ifade etmek için yazıyoruz. Elimize bir kitap aldığımızda o kitabın kapağında italik ya da gotik yazı varsa o yazı bile size bir duygu geçiriyor."

Luca Barcellona

Milano'da kendi stüdyosunda grafik tasarımcısı ve kaligraf olarak çalışmalarını sürdüren Barcellona, 1978'de dünyaya geldi. Associazione Calligrafica İtaliana'da kaligrafi sanatı dersleri veren sanatçı, aynı zamanda farklı ülkelerde atölye çalışmaları, sergiler, konferanslar ve performanslar düzenliyor.

Yazıları yıllardır dünyanın önemli markaları tarafından talep gören Barcellona, yazı üzerine yaptığı çalışmalardan yola çıkarak, graffiti sanatı, klasik kaligrafi sanatı, duvar boyamaları, sanal gerçeklikte kaligrafi, tipografi ve tipo baskı alanında da deneyimlerini sergiliyor.