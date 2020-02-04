Luca Barcellona, Küçükçekmece 'Kaligrafist'te yazı meraklılarıyla buluştu - Son Dakika

Dünyaca ünlü kaligrafi sanatçısı Luca Barcellona, Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kaligrafist' uluslararası yazı kültürü etkinliğine konuk oldu.



İtalyan sanatçı, Küçükçekmece Geleneksel Sanatlar Akademisi'nde gerçekleştirilen 'Brush Pen' ve 'Blackletter' atölyelerinde Türkiye'den ve dünyadan 40'a yakın yazı ve kaligrafi meraklısıyla bir araya geldi. Eğitim için ilk kez Türkiye'ye gelen ve organizasyonu çok iyi bulduğunu ifade eden Luca Barcellona, "Çok fazla ülkeye seyahat ediyor, farklı kültürlerle tanışıyorum. Dünyanın dört bir yanında verdiğim eğitimlerle insanlara bu kültürün geçişini sağlıyor, sanatlarında yol göstermeye çalışıyorum. Küçükçekmece'deki ilgiden dolayı çok mutlu oldum. Katılımcıların seviyesini son derece iyi bulduğumu ve verimli bir eğitim geçirdiğimizi söylemek isterim" diye konuştu.



Kaligrafi bir duygu işi



Kaligrafinin eskiden beri güzel yazı olarak tanımlandığını söyleyen Luca Barcellona, "Kaligrafiye terim olarak güzel yazı demek doğru ama yazıyı biraz geniş düşünmek gerekiyor. Biz duygularımızı ifade etmek için yazıyoruz aslında. Elimize bir kitap aldığımızda o kitabın kapağında italik ya da gotik yazı varsa o yazı bile size bir duygu geçiriyor" dedi.



Yurt dışı ve şehir dışından da katılımcıları ağırladı



Küçükçekmece Belediyesi tarafından, yazı kültürüne katkı sağlamak ve sanatsal etkileşimi artırmak amacıyla gerçekleştirilen ve Türkiye'de kaligrafi ve yazı kültürü alanında gerçekleştirilen en geniş kapsamlı etkinlik olan 'Kaligrafist' uluslararası yazı kültürü etkinliği bu yıl da yazı ve kaligrafi meraklılarından büyük ilgi gördü. 4 gün boyunca devam eden atölye, yurt dışı ve şehir dışından da katılımcıları ağırladı.



Luca Barcellona kimdir?



Luca Barcellona, 1978'de doğdu. Milano'da kendi stüdyosunda freelance grafik tasarımcısı ve kaligraf olarak çalışmaktadır. Associazione Calligrafica İtaliana'da kaligrafi sanatı dersleri vermekte ve dünyanın dört bir yanında atölye çalışmaları, sergiler, konferanslar ve performanslar düzenlemektedir. Yazıları yıllardır dünyanın en önemli markaları tarafından talep görmüştür. Yazı üzerine yaptığı çalışmalar, onu graffiti sanatından klasik kaligrafi sanatına, büyük duvar boyamalarına, sanal gerçeklikte kaligrafi, tipografi ve tipo baskıya kadar deneyimlemeye yönlendirmiştir. - İSTANBUL