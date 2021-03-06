Luca Marchesi: Model ajansları 'yüzün çok yuvarlak' deyince kendini çizgi film karakterine benzetti

'BİRAZ FAZLA OLMUŞ' YORUMLARI

Buna benzer bir durumla karşılaşan İtalyan model Luca Marchesi, model ajanslarının tercih ettiği gibi görünebilmek için yüzünü, kelimenin tam anlamıyla bambaşka bir şekle soktu. Sosyal medyadaki takipçilerinin yorumlarına göre ise "biraz aşırıya gitti."

GÖRÜNTÜSÜNDEN HOŞLANMAMAYA BAŞLADI

Milano'da yaşayan Luca Marchesi, İtalyan Webboh adlı internet sitesine geçen yılın son dönemlerinde verdiği bir röportajda bu değişim fikrinin nasıl ortaya çıktığını anlatmıştı. Birkaç yıl önce sevgilisinden yeni ayrıldığı sırada kötü bir dönem geçirdiğini anlatan Marchesi, o günlerde fiziksel görüntüsünden de memnuniyetsizlik duymaya başladığını belirtti.

BİR KAST DİREKTÖRÜNÜN ÖNERİSİNİ DİNLEDİ

Luca Marchesi, o süreçte kendine bir kariyer oluşturmak için modellik ajanslarının kapılarını çalmaya başladığını anlatarak "Hepsi bana yüzümün fazla yuvarlak olduğunu söylüyordu" diye konuştu. O dönemde bir kast direktörünün kendisine zayıflamasını ve görünümünü değiştirmesini, revizyondan geçirmesini önerdi. Luca Marchesi, kariyerinin başlarında şimdikinden çok farklı bir fiziksel görünüme sahip olduğunu da söylemişti bir röportajında. O sırada 104 kilo olan 1.89 cm boyundaki Marchesi, zayıflayıp kaslarını geliştirdi ve bugünkü görünümüne kavuştu. Marchesi, şimdi bir ajansa bağlı olarak çalışıyor.

KİLO DA VERDİ

Bu öneriyi ciddiye alan Marchesi, önce zayıflayıp kaslarını geliştirdi. Sonra da yüzünün yuvarlaklığını gidermek için ilginç bir yol buldu. Söylediğine göre iki ay boyunca uyguladığı egzersizler yardımıyla çenesinin görüntüsünü değiştirdi. Marchesi, bir sosyal paylaşım sitesinde, yüzünün son halini gösteren videosunu paylaşıp "çok fazla olduğunu mu düşünüyorsunuz?" diye sordu. Luca Marchesi, her ne kadar bu görünümünün uyguladığı özel çene egzersizleri sonucunda olduğunu ileri sürse de bazıları tarafından operasyon geçirdiği savunuldu.

ALVIN KARAKTERİNE BENZETİLDİ

Luca Marchesi, çene kemiklerinin görünümüyle Alvin ve Sincaplar adlı çizgi filmindeki Alvin karakterine benzetildi.