LUCA ZIDANE KREDİ YARIŞ SANTANDER'İNE KATILDI
26 dakika önce
Real Madrid C. F. ve Real Racing Club Santander önümüzdeki sezon için Luca Zidane'nin 30 Haziran 2020 tarihine kadar sürecek olan bir anlaşmada kredi vermesini kabul etti.
Real Madrid Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:05
C. F. ve Real Racing Club
Santander önümüzdeki sezon için Luca Zidane'nin 30 Haziran 2020 tarihine kadar sürecek olan bir anlaşmada kredi vermesini kabul etti.
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