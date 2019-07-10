Son Dakika Haberleri: LUCA ZIDANE KREDİ YARIŞ SANTANDER'İNE KATILDI
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LUCA ZIDANE KREDİ YARIŞ SANTANDER'İNE KATILDI

26 dakika önce

Real Madrid C. F. ve Real Racing Club Santander önümüzdeki sezon için Luca Zidane'nin 30 Haziran 2020 tarihine kadar sürecek olan bir anlaşmada kredi vermesini kabul etti.

Zinedine Zidane, Racing Club, Real Madrid, Spor
Real Madrid C. F. ve Real Racing Club Santander önümüzdeki sezon için Luca Zidane'nin 30 Haziran 2020 tarihine kadar sürecek olan bir anlaşmada kredi vermesini kabul etti.
LUCA ZIDANE KREDİ YARIŞ SANTANDER'İNE KATILDI
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:05 
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