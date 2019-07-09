Lucas Hernández FC Bayern ve € 80M Fiyat Etiketini İmzaladı
23 dakika önce
8 Temmuz’da, Dünya Kupası galibi Lucas Hernández, FC Bayern’e taşınmasının ardından basın açıklaması için basın odasında oturdu. “Servus, ben Lucas. Burada olmaktan ve FC Bayern ile iyi bir sezon geçirmekten mutluluk duyuyorum. "
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:05
8 Temmuz'da, Dünya Kupası galibi Lucas Hernández, FC Bayern'e taşınmasının ardından basın açıklaması için basın odasında oturdu. "Servus, ben Lucas. Burada olmaktan ve FC Bayern ile iyi bir sezon geçirmekten mutluluk duyuyorum. "
Zorunlu trafik sigortasındaki teminatlar arttı! Hasar karşılama tazminatı 39 bin liraya yükseldi
Günlük burç yorumları 9 Temmuz 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
Türkiye kavrulurken, Erzincan'da kar yağdı
İzmir'de 0-5 yaş arasında çocuğu bulunan ailelere ayda 10 binişlik ulaşım kartı verilecek