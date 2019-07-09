Son Dakika Haberleri: Lucas Hernández FC Bayern ve € 80M Fiyat Etiketini İmzaladı
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Lucas Hernández FC Bayern ve € 80M Fiyat Etiketini İmzaladı

23 dakika önce

8 Temmuz’da, Dünya Kupası galibi Lucas Hernández, FC Bayern’e taşınmasının ardından basın açıklaması için basın odasında oturdu. “Servus, ben Lucas. Burada olmaktan ve FC Bayern ile iyi bir sezon geçirmekten mutluluk duyuyorum. "

8 Temmuz'da, Dünya Kupası galibi Lucas Hernández, FC Bayern'e taşınmasının ardından basın açıklaması için basın odasında oturdu. "Servus, ben Lucas. Burada olmaktan ve FC Bayern ile iyi bir sezon geçirmekten mutluluk duyuyorum. "
Lucas Hernández FC Bayern ve € 80M Fiyat Etiketini İmzaladı
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:05 
Spor
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