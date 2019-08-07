Lucas Hernández İlk Kadro Seansını Tamamladı

FC Bayern, beş günlük bir eğitim kampı için Salı günü Tegernsee göl beldesinde ikamet etti. Takım otobüsüne vardıktan ve birlikte öğle yemeği yedikten sonra, ilk antrenman seansı öğleden sonra geç saatlerde 2500 hevesli hayranının önünde gerçekleşti. Dünya Kupası galibi Lucas Hernández aksiyonun yoğunluğunu kaptı: Sağ dizindeki ameliyattan dört ay sonra, yeni imza ilk defa kadro eğitiminde yer aldı.

FC Bayern, beş günlük bir eğitim kampı için Salı günü Tegernsee göl beldesinde ikamet etti. Takım otobüsüne vardıktan ve birlikte öğle yemeği yedikten sonra, ilk antrenman seansı öğleden sonra geç saatlerde 2500 hevesli hayranının önünde gerçekleşti. Dünya Kupası galibi Lucas Hernández aksiyonun yoğunluğunu kaptı: Sağ dizindeki ameliyattan dört ay sonra, yeni imza ilk defa kadro eğitiminde yer aldı.

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