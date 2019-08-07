Son Dakika Haberleri: Lucas Hernández İlk Kadro Seansını Tamamladı
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Lucas Hernández İlk Kadro Seansını Tamamladı

2 saat önce

FC Bayern, beş günlük bir eğitim kampı için Salı günü Tegernsee göl beldesinde ikamet etti. Takım otobüsüne vardıktan ve birlikte öğle yemeği yedikten sonra, ilk antrenman seansı öğleden sonra geç saatlerde 2500 hevesli hayranının önünde gerçekleşti. Dünya Kupası galibi Lucas Hernández aksiyonun yoğunluğunu kaptı: Sağ dizindeki ameliyattan dört ay sonra, yeni imza ilk defa kadro eğitiminde yer aldı.

FC Bayern, beş günlük bir eğitim kampı için Salı günü Tegernsee göl beldesinde ikamet etti. Takım otobüsüne vardıktan ve birlikte öğle yemeği yedikten sonra, ilk antrenman seansı öğleden sonra geç saatlerde 2500 hevesli hayranının önünde gerçekleşti. Dünya Kupası galibi Lucas Hernández aksiyonun yoğunluğunu kaptı: Sağ dizindeki ameliyattan dört ay sonra, yeni imza ilk defa kadro eğitiminde yer aldı.
Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:54 
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