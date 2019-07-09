Lucas Hernández, Rejoindre le Bayern ile ilgili olarak
1 saat önce
Le 8 juillet, le du şampiyonu Lucas Hernandez, preseciel de avec le Bayern için hazırlanmıştır. "Servus, je suis Lucas. Her şey bitti ve canım beni mahveder. Her şeyden önce, hepsi bir arada, gazeteciler ve sürprizler. Il démontre dès le départ oğlu sérieux dans ve hazırlık şiirleri, baştan çıkarıcı bir şampiyonluk sayfası.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:05
Le 8 juillet, le du şampiyonu Lucas Hernandez, preseciel de avec le Bayern için hazırlanmıştır. "Servus, je suis Lucas. Her şey bitti ve canım beni mahveder. Her şeyden önce, hepsi bir arada, gazeteciler ve sürprizler. Il démontre dès le départ oğlu sérieux dans ve hazırlık şiirleri, baştan çıkarıcı bir şampiyonluk sayfası.
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