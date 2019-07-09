Son Dakika Haberleri: Lucas Hernández, Rejoindre le Bayern ile ilgili olarak
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Lucas Hernández, Rejoindre le Bayern ile ilgili olarak

1 saat önce

Le 8 juillet, le du şampiyonu Lucas Hernandez, preseciel de avec le Bayern için hazırlanmıştır. "Servus, je suis Lucas. Her şey bitti ve canım beni mahveder. Her şeyden önce, hepsi bir arada, gazeteciler ve sürprizler. Il démontre dès le départ oğlu sérieux dans ve hazırlık şiirleri, baştan çıkarıcı bir şampiyonluk sayfası.

Le 8 juillet, le du şampiyonu Lucas Hernandez, preseciel de avec le Bayern için hazırlanmıştır. "Servus, je suis Lucas. Her şey bitti ve canım beni mahveder. Her şeyden önce, hepsi bir arada, gazeteciler ve sürprizler. Il démontre dès le départ oğlu sérieux dans ve hazırlık şiirleri, baştan çıkarıcı bir şampiyonluk sayfası.
Lucas Hernández, Rejoindre le Bayern ile ilgili olarak
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:05 
Spor
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