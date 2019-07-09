Son Dakika Haberleri: Lucas Hernández, Säbener Straße'de İlk Turlarını Tamamladı
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Lucas Hernández, Säbener Straße'de İlk Turlarını Tamamladı

1 saat önce

Lucas Hernández sağ dizinden ameliyat edildikten üç ay sonra, 23 yaşındaki defans tekrar çalışmaya başladı. Fransa uluslararası kişisel rehabilitasyon programına devam etmek için performans merkezine dönmeden önce yarım saat boyunca tamamladı.

Fransa, Spor
Lucas Hernández sağ dizinden ameliyat edildikten üç ay sonra, 23 yaşındaki defans tekrar çalışmaya başladı. Fransa uluslararası kişisel rehabilitasyon programına devam etmek için performans merkezine dönmeden önce yarım saat boyunca tamamladı.
Lucas Hernández, Säbener Straße'de İlk Turlarını Tamamladı
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:05 
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