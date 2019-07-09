Lucas Hernández, Säbener Straße'de İlk Turlarını Tamamladı
1 saat önce
Lucas Hernández sağ dizinden ameliyat edildikten üç ay sonra, 23 yaşındaki defans tekrar çalışmaya başladı. Fransa uluslararası kişisel rehabilitasyon programına devam etmek için performans merkezine dönmeden önce yarım saat boyunca tamamladı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:05
Lucas Hernández sağ dizinden ameliyat edildikten üç ay sonra, 23 yaşındaki defans tekrar çalışmaya başladı. Fransa
uluslararası kişisel rehabilitasyon programına devam etmek için performans merkezine dönmeden önce yarım saat boyunca tamamladı.
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