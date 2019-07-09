Son Dakika Haberleri: Lucas Hernández s 'exprime sur son 20 yaşında 21 yaşında
Son Dakika Spor Haber

Lucas Hernández s 'exprime sur son 20 yaşında 21 yaşında

1 saat önce

Le 8 juillet, le du şampiyonu Lucas Hernandez, preseciel de avec le Bayern için hazırlanmıştır. "Servus, je suis Lucas. Her şey bitti ve canım beni mahveder. Her şeyden önce, hepsi bir arada, gazeteciler ve sürprizler. Il démontre dès le départ oğlu sérieux dans ve hazırlık şiirleri, baştan çıkarıcı bir şampiyonluk sayfası.

Le 8 juillet, le du şampiyonu Lucas Hernandez, preseciel de avec le Bayern için hazırlanmıştır. "Servus, je suis Lucas. Her şey bitti ve canım beni mahveder. Her şeyden önce, hepsi bir arada, gazeteciler ve sürprizler. Il démontre dès le départ oğlu sérieux dans ve hazırlık şiirleri, baştan çıkarıcı bir şampiyonluk sayfası.
Lucas Hernández s 'exprime sur son 20 yaşında 21 yaşında
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:05 
Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emre Mor, Galatasaray için İstanbul'a geldi Fenerbahçe'de yeni transferler idmana katıldı Fenerbahçe'de kombine sayısı 25 bine yaklaştı Trabzonspor Arjantinli Gaston Campi ile anlaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 17:12:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lucas Hernández s 'exprime sur son 20 yaşında 21 yaşında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]