Lucas Torreira On His First Season At Arsenal
1 saat önce
Arsenal's Uruguayan midfielder Lucas Torreira discusses his first season at the Emirates.
Arsenal
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:06
's Uruguayan midfielder Lucas Torreira discusses his first season at the Emirates.
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