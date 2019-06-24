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Lucas Torreira On His First Season At Arsenal

1 saat önce

Arsenal's Uruguayan midfielder Lucas Torreira discusses his first season at the Emirates.

Arsenal's Uruguayan midfielder Lucas Torreira discusses his first season at the Emirates.
Lucas Torreira On His First Season At Arsenal
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:06 
Arsenal, Spor
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