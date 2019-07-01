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Lucas Vesquez'in En İyisi

27 dakika önce

Lucas Vázquez, Real Madrid'de üç Şampiyon Ligine, üç Dünya Kulüp Kupasına, iki Avrupa Süper Kupasına, bir LaLiga'ya ve bir İspanya Süper Kupasına sahip olan muhteşem bir sicile sahip. Vázquez, ilk takımdaki dört mevsiminde bu son başarıların önemli bir parçası oldu.

Lucas Vázquez, Real Madrid'de üç Şampiyon Ligine, üç Dünya Kulüp Kupasına, iki Avrupa Süper Kupasına, bir LaLiga'ya ve bir İspanya Süper Kupasına sahip olan muhteşem bir sicile sahip. Vázquez, ilk takımdaki dört mevsiminde bu son başarıların önemli bir parçası oldu.
Lucas Vesquez'in En İyisi
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:06 
Real Madrid, İspanya, Avrupa, Spor
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