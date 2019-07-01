Lucas Vesquez'in En İyisi
27 dakika önce
Lucas Vázquez, Real Madrid'de üç Şampiyon Ligine, üç Dünya Kulüp Kupasına, iki Avrupa Süper Kupasına, bir LaLiga'ya ve bir İspanya Süper Kupasına sahip olan muhteşem bir sicile sahip. Vázquez, ilk takımdaki dört mevsiminde bu son başarıların önemli bir parçası oldu.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:06
Lucas Vázquez, Real Madrid
'de üç Şampiyon Ligine, üç Dünya Kulüp Kupasına, iki Avrupa
Süper Kupasına, bir LaLiga'ya ve bir İspanya
Süper Kupasına sahip olan muhteşem bir sicile sahip. Vázquez, ilk takımdaki dört mevsiminde bu son başarıların önemli bir parçası oldu.
İspanya 4. Lig ekibi Mostoles Balompie'da Başkan, "Dünya yuvarlak değil" diyerek takımın ismini değiştirdi
Malmölü Fouad Bachirou, Beşiktaş'ın ilgisini resmen açıkladı!
Adana Demirspor'da Ümit Özat dönemi bitiyor
Fenerbahçe'den Sturridge atağı! Ufak pürüzler kaldı