Son Dakika Haberleri: Lucescu, Başakşehir - Bb Erzurumspor Maçında

Lucescu, Başakşehir - Bb Erzurumspor Maçında

1 saat önce

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Medipol Başakşehir ile BB Erzurumspor arasında oynanan lig maçını stattan takip etti.

Lucescu, Başakşehir - Bb Erzurumspor Maçında, System.String[]
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Medipol Başakşehir ile BB Erzurumspor arasında oynanan lig maçını stattan takip etti.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda BB Erzurumspor ile mücadele etti. Karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu da takip etti. Lucescu'ya yardımcı antrenörü Tayfur Havutçu da eşlik etti. Müsabakayı ayrıca eski futbolcular Tuncay Şanlı ve Semih Şentürk de izledi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 06:04 Kaynak: İHA

Spor
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