Lucescu, Başakşehir - Bb Erzurumspor Maçında
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Medipol Başakşehir ile BB Erzurumspor arasında oynanan lig maçını stattan takip etti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 06:04 Kaynak: İHA
Medipol Başakşehir, BB Erzurumspor ile 1-1 Berabere Kaldı
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