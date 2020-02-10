Lucescu bugün Beşiktaş için İstanbul'da - Son Dakika
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Lucescu bugün Beşiktaş için İstanbul'da

7 saat önce

Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi... Siyah beyazlı yönetim, Bükreş'e gidip görüşmeler yaptığı Mircea Lucescu'yu bugün İstanbul'a getiriyor.

Lucescu bugün Beşiktaş için İstanbul'da, System.String[]

Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi... Siyah beyazlı yönetim, Bükreş'e gidip görüşmeler yaptığı Mircea Lucescu'yu bugün İstanbul'a getiriyor.


Sergen Yalçın'ı teknik direktörlük görevine getiren Beşiktaş'ta sıradaki önemli transfer Lucescu... Sergen Yalçın'a destek olacak tecrübeli bir ismi takıma kazandırmak isteyen Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi son olarak A Milli Takım'ı çalıştıran deneyimli ismi ikna etti. Rumen futbol adamı, bugün kulübe gelip Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerle bir araya gelecek.


Lucescu'nun danışmanlık yapacağı öğrenilirken yaş ortalaması artan kadronun yeniden yapılanma sürecinde aktif rol oynayacağı ifade ediliyor. Lucescu, EURO 2020 biletini alan A Milli Takım'ın iskeletinin oluşmasında önemli pay sahibiydi.


Mircea Lucescu, İstanbul, Beşiktaş, Bükreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:12 
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