Lucescu'nun Bakü kehaneti tuttu
6 saat önce
Şenol Güneş'ten önce Ay-Yıldızlılar'ın başında yer alan Mircea Lucescu, EURO 2020 kura çekimi öncesinde yanındaki basın mensuplarına ilginç bir değerlendirmede bulundu.
Şenol Güneş'ten önce Ay-Yıldızlılar'ın başında yer alan Mircea Lucescu, EURO 2020 kura çekimi öncesinde yanındaki basın mensuplarına ilginç bir değerlendirmede bulundu.
Romen teknik adam, Ay-Yıldızlı ekibin maçlarını Bakü'de oynayacağını söyledi. Lucescu, bu kehanetinde yanılmadı.
Çağlar Söyüncü'nün Hayali;
Türkiye, İtalya ile oynayacağı açılış maçının ardından Galler ve İsviçre ile oynayacağı karşılaşmaları Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 08:00
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