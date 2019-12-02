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Lucescu'nun Bakü kehaneti tuttu

6 saat önce

Şenol Güneş'ten önce Ay-Yıldızlılar'ın başında yer alan Mircea Lucescu, EURO 2020 kura çekimi öncesinde yanındaki basın mensuplarına ilginç bir değerlendirmede bulundu.

Lucescu'nun Bakü kehaneti tuttu, System.String[]

Şenol Güneş'ten önce Ay-Yıldızlılar'ın başında yer alan Mircea Lucescu, EURO 2020 kura çekimi öncesinde yanındaki basın mensuplarına ilginç bir değerlendirmede bulundu.


Romen teknik adam, Ay-Yıldızlı ekibin maçlarını Bakü'de oynayacağını söyledi. Lucescu, bu kehanetinde yanılmadı.


Çağlar Söyüncü'nün Hayali;


Türkiye, İtalya ile oynayacağı açılış maçının ardından Galler ve İsviçre ile oynayacağı karşılaşmaları Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapacak.


Mircea Lucescu, Şenol Güneş, Bakü, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 08:00 
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