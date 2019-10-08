Son Dakika Haberleri: Lucescu'nun yeni takımı belli oluyor
Son Dakika Spor Lucescu'nun yeni takımı belli oluyor

Lucescu'nun yeni takımı belli oluyor

1 saat önce

Zaporozhanu, "Dinamo Moskova, Mircea Lucescu'yu istediğini söyledi ve biz de ilgilendiğimizi söyledik.

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Zaporozhanu, " Dinamo Moskova, Mircea Lucescu'yu istediğini söyledi ve biz de ilgilendiğimizi söyledik. Kulüp ile ilk görüşmeleri yaptık. Lucescu, Rus futbolunda intikam istiyor ama iyi açıdan. Zenit'te olanlar olağandışıydı" ifadelerini kullandı.


"YAŞ İÇİN ENDİŞEYE GEREK YOK"


Tecrübeli hocanın teklifi kabul etmeye hazır olduğunu söyleyen menajer, "Lucescu'nun Dinamo Moskova'nın başına geçme ihtimali ile ilgili bir şey söyleyemem ancak teklifi kabul etmeye hazır olduğunu söyleyebilirim. Yaş konusunda endişeye gerek yok, Yuri Semin bunun sorun yaratmayacağını gösterdi. Lucescu çalışmak için gerekli enerjiye sahip" dedi.


Mircea Lucescu, A Milli Takımımızın başına geçmeden önce 2016 ile 2017 yılları arasında Zenit'in başında görev yaptı. Dinamo Moskova, Rusya Ligi'nde 12 hafta sonunda 10 puanla 15. sırada yer alıyor.

Dinamo Moskova, Mircea Lucescu, Zenit, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:46 
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