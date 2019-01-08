Son Dakika Haberleri: Lucescu, Tff 2. Lig Karmalarının Maçını İzledi

Lucescu, Tff 2. Lig Karmalarının Maçını İzledi

1 saat önce

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, TFF 2. Lig kulüplerinde forma giyen futbolculardan oluşan karma takımların maçını takip etti.

Lucescu, Tff 2. Lig Karmalarının Maçını İzledi, System.String[]
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, TFF 2. Lig kulüplerinde forma giyen futbolculardan oluşan karma takımların maçını takip etti.

Mircea Lucescu'nun talebi üzerine Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda, TFF 2. Lig ekiplerinin futbolcularından oluşan karma takımlar karşılaştı.

Müsabakayı, Lucescu'nun yanı sıra TFF Başkan Vekili Ali Dürüst, A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Tayfur Havutçu, 21 Yaş Altı Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İnceefe, kulüp ve futbolcu temsilcileri de izledi.

A Milli Takım oyuncu havuzunun genişletilmesini amaçlayan karşılaşmada beyaz takım, kırmızı takımı 2-1 mağlup etti. Beyaz takımın gollerini Abdullah Balıkçı ve Ahmet Hakan Şahin atarken, kırmızı takımın tek golünü Devrim Taşkaya kaydetti.

Organizasyonda yarın, Spor Toto 1. Lig kulüplerinin futbolcularından oluşan karmalar karşı karşıya gelecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:42 Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mircea Lucescu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ın Transfer Gündeminde Yer Alan Bereszynski, Son Antrenmanda Takımdan Ayrı Çalıştı Devlet Bahçeli: Fırat'ın Doğusu Fitnenin Boynudur, Bu Boyun Vurulmalıdır

Arda Turan'ın Piyasa Değeri 33,5 Milyon Euro Düştü Fenerbahçeli Neustadter: Ersun Yanal Bize Güç Veriyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 17:08:33. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lucescu, Tff 2. Lig Karmalarının Maçını İzledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]