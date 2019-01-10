Son Dakika Haberleri: Lucescu, Trabzonspor Kampını Ziyaret Etti

Lucescu, Trabzonspor Kampını Ziyaret Etti

1 saat önce

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, devre arası hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Trabzonspor'u ziyaret etti.

Lucescu, Trabzonspor Kampını Ziyaret Etti, System.String[]
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, devre arası hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Trabzonspor'u ziyaret etti.

Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumluları Haluk Şahin ve Özer Bayraktar'ın da bulunduğu ziyarette teknik direktör Ünal Karaman ile bir süre sohbet eden Mircea Lucescu, ardından bordo mavili takıma başarılar dileyerek kamptan ayrıldı.

Lucescu, ayrıca milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ya da başarı dileklerinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:37 Kaynak: DHA

Belek, Trabzonspor, Mircea Lucescu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Milli Enerji Silahı Wattozz İçin 10 Milyon Dolarlık Yeni Yurt Dışı Satış Sözleşmesi İmzalandı Trabzonspor, Kucka'nın Satışından 4 Milyon Euro Bekliyor

Trabzonspor'da Gözler FIFA'da Beşiktaş, DG Sivasspor'da Forma Giyen Douglas'ın Peşine Düştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 20:12:37. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lucescu, Trabzonspor Kampını Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]