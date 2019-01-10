Lucescu, Trabzonspor Kampını Ziyaret Etti
1 saat önce
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, devre arası hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Trabzonspor'u ziyaret etti.
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu
, devre arası hazırlıklarını Antalya Belek
'te sürdüren Trabzonspor
'u ziyaret etti.
Trabzonspor Kulübü Futbol
Şube Sorumluları Haluk Şahin
ve Özer Bayraktar'ın da bulunduğu ziyarette teknik direktör Ünal Karaman
ile bir süre sohbet eden Mircea Lucescu, ardından bordo mavili takıma başarılar dileyerek kamptan ayrıldı.
Lucescu, ayrıca milli futbolcu Yusuf Yazıcı
'ya da başarı dileklerinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:37 Kaynak: DHA
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