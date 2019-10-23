Son Dakika Haberleri: Luceyn ve Ömer'in yüzü Türkiye'de güldü
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Luceyn ve Ömer'in yüzü Türkiye'de güldü

48 dakika önce

İç savaşın sürdüğü Suriye'de, rejim güçlerince evlerine varil bombası atılması sonucu yüzü yanan 9 yaşındaki Suriyeli Luceyn Kifretune ve sağ bacağını kaybeden 7 yaşındaki Ömer Kifretune Türkiye'de şifa buldu.

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İç savaşın sürdüğü Suriye'de, rejim güçlerince evlerine varil bombası atılması sonucu yüzü yanan 9 yaşındaki Suriyeli Luceyn Kifretune ve sağ bacağını kaybeden 7 yaşındaki Ömer Kifretune Türkiye'de şifa buldu. İki kardeşin yüzleri Türkiye'de yapılan başarılı operasyonlarla yeniden gülmeye başladı.

Türkiye'ye geldikten sonra İstanbul'da ameliyat edildiğini söyleyen 9 yaşındaki Luceyn Kifretune, insanların bakışlarından rahatsız olduğunu ifade etti. Yüzünün tam olarak iyileşmediğini ama daha iyi olacağına inandığını söyleyen Luceyn, "Evde otururken uçak üzerimize bombalar yağdırdı. Atılan bombaların ardından dedemi, babaannemi ve 7 aylık kardeşimi kaybettim. Annem, babam, kardeşim Ömer ve ben de yaralandık. Bombalar nedeniyle yüzüm parçalandı ve ailemle Türkiye'ye geldik. İstanbul'a gittik iki ameliyat geçirdim. Ama yaralarım hala tam iyileşmiş değil yüzümden de tam olarak memnun değilim. İnsanların meraklı gözlerle bakması zorumuza gidiyor. Fakat tedavilerim sürüyor ve inşallah Türkiye'nin yardımlarıyla yüzüm daha iyi olacak" dedi.

"HATAY'DA BACAĞIMA PROTEZ TAKILDI"

Bombalı saldırılar sonucu sağ bacağını kaybeden 7 yaşındaki Ömer Kifretune ise "1.5 yıl önce Suriye'den Hatay'a geldik. Uçaktan atılan varil bombaları sonucu sağ bacağımı kaybettim. Evimizde yıkıldı zaten. Dedem, babaannem, 7 aylık kardeşim ve babamın teyzesi de bombalardan dolayı hayatını kaybetti. Hatay'da bacağım için tedaviler uygulandı. ve son olarak sağ bacağıma protez takılarak yürümem sağlandı" diye konuştu.

İki kardeş Türkiye'de yaşamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

(Adem Karagöz - Mehmet Bayrak/İHA)

İstanbul, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:00 Kaynak: İHA
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