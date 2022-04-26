Lucia Bosetti Çukurova'da - Son Dakika
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Lucia Bosetti Çukurova'da

26.04.2022 17:42
Lucia Bosetti Çukurova'da

Ünlü İtalyan smaçör Lucia Bosetti Çukurova'nın Sultanları arasına katıldı.

Ünlü İtalyan smaçör Lucia Bosetti Çukurova'nın Sultanları arasına katıldı.

Çukurova Belediyesi Spor Kulübü kadın voleybol takımı flaş bir transfere imza attı. Sultanlar Ligi'ne çıkarak adından söz ettiren Çukurova Belediyesi SK, transfer sezonunda da ses getirecek işlere imza atmaya başladı. Turuncu-mavili takım, uluslararası üne sahip İtalyan milli takımı smaçörü Lucia Bosetti'ye imza attırdı.

İtalya milli takımı formasıyla Avrupa ve Dünya şampiyonlukları bulunan Bosetti, Bergamo formasıyla da Avrupa Şampiyonlar Ligi Kupasını kaldırdı. 2014-2016 yılları arasında Fenerbahçe forması da giyen 1.75 boyundaki 33 yaşındaki İtalyan yıldızın Çukurova Belediyesi SK'ya imza atması büyük bir transfer başarısı olarak nitelendirildi.

(Zafer Şahin/İHA)

Lucia Bosetti Çukurova'da
Lucia Bosetti Çukurova'da

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Çukurova, voleybol, İtalyan, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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