Lucien Favre gole sevinirken sakatlandı

Spor Arena Dış Haberler | Borussia Dortmund teknik direktörü Lucien Favre, Almanya Kupası'nda oynanan Borussia Mönchengladbach maçında kariyerinin en ilginç sakatlıklarından birini yaşadı.
Signal Iduna Park'taki mücadelede Julian Brandt'ın golüyle 80. dakikada 2-1 öne geçen ev sahibi takım, büyük bir sevinç yaşadı.
Öğrencileriyle birlikte büyük bir coşku yaşayan Lucien Favre, hafif bir sakatlık yaşadı. 61 yaşındaki teknik adam, yedek kulübesine güçlükle dönebildi.
Sahadan 2-1 galip ayrılan Borussia Dortmund, adını bir üst tura yazıdran taraf oldu.