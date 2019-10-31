Son Dakika Haberleri: Lucien Favre gole sevinirken sakatlandı
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Lucien Favre gole sevinirken sakatlandı

6 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | Borussia Dortmund teknik direktörü Lucien Favre, Almanya Kupası'nda oynanan Borussia Mönchengladbach maçında kariyerinin en ilginç sakatlıklarından birini yaşadı.

Lucien Favre gole sevinirken sakatlandı, System.String[]

Spor Arena Dış Haberler | Borussia Dortmund teknik direktörü Lucien Favre, Almanya Kupası'nda oynanan Borussia Mönchengladbach maçında kariyerinin en ilginç sakatlıklarından birini yaşadı.


Signal Iduna Park'taki mücadelede Julian Brandt'ın golüyle 80. dakikada 2-1 öne geçen ev sahibi takım, büyük bir sevinç yaşadı.


Öğrencileriyle birlikte büyük bir coşku yaşayan Lucien Favre, hafif bir sakatlık yaşadı. 61 yaşındaki teknik adam, yedek kulübesine güçlükle dönebildi.


Sahadan 2-1 galip ayrılan Borussia Dortmund, adını bir üst tura yazıdran taraf oldu.


Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 01:42 
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