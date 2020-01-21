"Lucy" Adnan Menderes Havalimanı'nda güvenliğin vazgeçilmez ismi oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Lucy' Adnan Menderes Havalimanı'nda güvenliğin vazgeçilmez ismi oldu - Son Dakika

"Lucy" Adnan Menderes Havalimanı'nda güvenliğin vazgeçilmez ismi oldu

6 saat önce

Adnan Menderes Havalimanı'ndaki patlayıcı tespit köpeği "Lucy", hassas burnuyla yolcu güvenliği için çalışıyor.

Adnan Menderes Havalimanı'ndaki patlayıcı tespit köpeği "Lucy", hassas burnuyla yolcu güvenliği için çalışıyor.

TAV tarafından işletilen havalimanında yolcuların güvenliği için çalışanlardan biri de Alman kurdu cinsi dedektör köpek "Lucy". Havalimanında barakasında yaşayan "Lucy", her sabah idarecisi eşliğinde mesaiye başlıyor. İdarecisi ve aynı zamanda ekip arkadaşı Özkan Şahin ile havalimanında köşe bucak arama yapan "Lucy", hassas burnuyla patlayıcı madde arıyor. Yaklaşık 20 dakikada bir mola veren "Lucy", dinlenmesini de yine kendisine hazırlanmış özel alanlarda yapıyor. Görevi gereği bütün alanları dolaşan "Lucy", yolcuların da ilgisini çekiyor. Bazı yolcular "Lucy" ile fotoğraf çektirmeden geçemiyor.

"Sınavlardan tam not aldı"

Lucy'in ekip arkadaşı Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada 2 yıldır Lucy'le çalıştığını söyledi. Daha önce yine havalimanında özel güvenlik olarak hizmet verdiğini dile getiren Şahin, Lucy ile takım arkadaşı olmak için yapılan test ve değerlendirmeler sonucunda bu görev için uygun görüldüğünü belirtti.

Havalimanında güvenlikle ilgili bugüne kadar olumsuz bir olayla karşılaşmadıklarını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Köpek Eğitim Merkezinde her 2 yılda bir sınav yapılıyor. Lucy girdiği tüm sınavlardan tam not alıyor. Bütün patlayıcı maddelere tepki veriyor. Lucy hayat kurtaran bir köpek, yolcuların güvenliği için burada. Değerli bir burun."

Hayvan sevgisinden dolayı bu işte istekli olduğunu aktaran Şahin, "Yanından hiç ayrılmıyorum. Lucy ile birlikte uyumlu bir ekip olarak çalışıyoruz." dedi.

Görevinde 6'ncı yılını dolduran Lucy, 2 yıl sonra emekli olacak.

Adnan Menderes Havalimanı, Lucy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:32 Kaynak: AA
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