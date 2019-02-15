Lüdge Sapığıyla İlgili Soruşturma Genişledi!

2018'in aralık ayında 56 yaşındaki Andreas V. ile suç ortağı 33 yaşındaki bir başka sapık ve onlara çocuk pornografisi siparişi veren 48 yaşındaki başka bir kişi yakalanıp cezaevine konmuştu.

2018'in aralık ayında 56 yaşındaki Andreas V. ile suç ortağı 33 yaşındaki bir başka sapık ve onlara çocuk pornografisi siparişi veren 48 yaşındaki başka bir kişi yakalanıp cezaevine konmuştu. Şimdi ise soruşturma kapsamına başka kişiler de dahil edildi. KRV Eyalet İçişleri Bakanı Herbert Reul, tutuklu bulunan üç kişi dışında da bazı şüpheliler hakkında soruşturmanın yürütüldüğünü ve bu kişilerin Andreas V.'ye yardım ettiklerinden şüphelenildiğini duyurdu. Şimdiye kadar 31 küçük çocuğun kimliğinin belirlendiğini belirten Bakan Herbert Reul, eyalet meclis içişleri komisyonu toplantısında yaptığı açıklamada, savcılığın iki polis ve gençlik dairesinin bir görevlisi hakkında da görevi ihmalden soruşturma açıldığını ayrıca disiplin soruşturmasının da yürüdüğünü söyledi.



İHBAR CİDDİYE ALINMAMIŞTI Kamping alanındaki kulübede küçük yaştaki çocuklara cinsel şiddet uygulayan 56 yaşındaki sapık hakkında bir baba daha önce suç duyurusunda bulunmuş, ancak polis ve gençlik dairesinin bu suç duyurusunu ciddiye almadığı ortaya çıkmıştı. Hamm Savcılığı, iki polis hakkında yürütülen soruşturma hakkında takipsizlik kararı vermişti. Ancak Detmold Savcılığının açtığı soruşturma ise hala devam ediyor.

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