Çin'in Sichuan Eyaletinde 6.8 Büyüklüğündeki Depremde Can Kaybı 66'ya Yükseldi - Son Dakika
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Çin'in Sichuan Eyaletinde 6.8 Büyüklüğündeki Depremde Can Kaybı 66'ya Yükseldi

06.09.2022 17:00
Çin'in Sichuan Eyaletinde 6.8 Büyüklüğündeki Depremde Can Kaybı 66'ya Yükseldi

LUDİNG, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Luding ilçesine bağlı Moxi kasabasında depremde zarar gören bir bina görülüyor, 5 Eylül 2022. Çin'de yerel yetkililer Salı günü yaptıkları açıklamada, Pazartesi günü Luding ilçesini sarsan 6.

LUDİNG, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Luding ilçesine bağlı Moxi kasabasında depremde zarar gören bir bina görülüyor, 5 Eylül 2022. Çin'de yerel yetkililer Salı günü yaptıkları açıklamada, Pazartesi günü Luding ilçesini sarsan 6.8 büyüklüğündeki depremde toplam 66 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Ganzi Tibet Özerk İli'nde 38 kişi, Ya'an kentine bağlı Shimian ilçesinde ise 28 kişi yaşamını yitirdi. Depremde beşi kritik durumda, 70'i ağır yaralı olmak üzere toplam 253 kişi yaralanırken 15 kişi halen kayıp. Sichuan eyaleti, deprem nedeniyle en üst düzeyde acil durum müdahale tedbirlerini aktif hale getirirken arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. (Fotoğraf: Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Sichuan Eyaletinde 6.8 Büyüklüğündeki Depremde Can Kaybı 66'ya Yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Sichuan Eyaletinde 6.8 Büyüklüğündeki Depremde Can Kaybı 66'ya Yükseldi - Son Dakika
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