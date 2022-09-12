Çin'in Sichuan Eyaletinde Deprem Kurbanları İçin Yas Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Çin'in Sichuan Eyaletinde Deprem Kurbanları İçin Yas Töreni Düzenlendi

12.09.2022 15:39
Çin'in Sichuan Eyaletinde Deprem Kurbanları İçin Yas Töreni Düzenlendi

LUDİNG/SHİMİAN, 12 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Luding ve Shimian ilçelerinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen depremde yaşamını yitirenler için yas törenleri düzenlendi.

LUDİNG/SHİMİAN, 12 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Luding ve Shimian ilçelerinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen depremde yaşamını yitirenler için yas törenleri düzenlendi. Yerel yetkililerin Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre 5 Eylül'de Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Luding ve çevre bölgelerini vuran 6,8 büyüklüğünde depremde toplam 93 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi ise halen kayıp

Çin'in Sichuan Eyaletinde <a class='keyword-sd' href='/deprem/' title='Deprem'>Deprem</a> Kurbanları İçin Yas Töreni Düzenlendi

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Luding ilçesine bağlı Moxi kasabasında düzenlenen anma töreninde bir asker deprem kurbanlarının yasını tutmak için bir çi çek bırakıyor, 12 Eylül 2022. (Fotoğraf: Liu Kun/Xinhua)

Çin'in Sichuan Eyaletinde Deprem Kurbanları İçin Yas Töreni Düzenlendi

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Ya'an kentine bağlı Shimian ilçesinde dü zenlenen anma töreninde itfaiyeciler deprem kurbanları için yas tutuyor, 12 Eylül 20 22. (Fotoğraf: Liu Qiong/Xinhua)

Çin'in Sichuan Eyaletinde Deprem Kurbanları İçin Yas Töreni Düzenlendi

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Ya'an kentine bağlı Shimian ilçesinde düzenlenen anma töreninde kurtarma ekibi üyesi deprem kurbanlarının yasını tutmak için bir çiçek bırakıyor, 12 Eylül 2022. (Fotoğraf: Liu Qiong/Xinhua)

Çin'in Sichuan Eyaletinde Deprem Kurbanları İçin Yas Töreni Düzenlendi

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Luding ilçesine bağlı Moxi kasabasında düzenlenen anma töreninde polis memurları deprem kurbanlarının yasını tutuyor, 1 2 Eylül 2022. (Fotoğraf: Liu Kun/Xinhua)

Çin'in Sichuan Eyaletinde Deprem Kurbanları İçin Yas Töreni Düzenlendi

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Luding ilçesine bağlı Moxi kasabasında düzenlenen anma törenine katılan insanlar deprem kurbanlarının yasını tutuyor, 12 Eylül 2022. (Fotoğraf: Liu Kun/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'in Sichuan Eyaletinde Deprem Kurbanları İçin Yas Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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