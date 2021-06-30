Lufthansa, 5 adet Airbus A340-600'ü geçici olarak tekrar aktif hale getiriyor - Son Dakika

Almanya merkezli Lufthansa havayolu şirketi, Almanya'nın Münih kentinden yapılacak uçuşlarda yolculara first-class sınıf koltuk sağlamak adına önümüzdeki yaz 5 adet Airbus A340-600'i geçici olarak tekrar aktif hale getireceğini duyurdu.

Almanya merkezli ve Avrupa'nın 2. en büyük, dünyanın ise 9. en büyük havayolu şirketi Deutsche Lufthansa AG, Almanya'nın Münih kentinden yapılacak uçuşlarına first-class sınıf koltuk imkanı sağlanması adına sunduğu geçici çözümleri ile havacılık gündeminde dikkatleri üzerine çekti. Lufthansa tarafından yapılan açıklamada, Münih'ten yapılacak uçuşlarda yolculara first-class sınıf koltuk sağlamak için önümüzdeki yaz 5 adet Airbus A340-600'i geçici olarak tekrar aktif hale getireceğini kaydetti. Söz konusu Airbus A340-600'ların, aralarında 8 adet 1. sınıf koltuğun da dahil olduğu 4 sınıf konfigürasyonda yapılandırıldığı ve Münih'ten Kuzey Amerika ve Asya'daki varış noktalarına uçacağı ifade edilirken, henüz belirli bir rota ise açıklanmadı.

Öte yandan, uçakların geçici olarak tekrar aktif hale getirilmesi kararının, iş ve eğlence amaçlı seyahatlerde yüksek kaliteye olan talepten kaynaklandığı ileri sürülürken, 2022 yazından itibaren A340-600'ler Münih'ten öncelikle Kuzey Amerika ve Asya'daki varış noktalarına uçacak. - KÖLN