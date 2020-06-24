Lufthansa çalışanları sokağa indi - Son Dakika

Lufthansa çalışanları sokağa indi

Gösteriden görüntüler Göstericilerden detaylar - Başkent Berlin, Münih ve Frankfurt'ta sokaklara inen çalışanlar, hissedarlara "çalışanlar için sorumluluk alın" çağrısı yaptı BERLİN (AA) – Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu'nun çalışanları, hükümetin kurtarma paketinin kabul veya reddine...

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Göstericilerden detaylar - Başkent Berlin, Münih ve Frankfurt'ta sokaklara inen çalışanlar, hissedarlara "çalışanlar için sorumluluk alın" çağrısı yaptı

BERLİN (AA) – Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu'nun çalışanları, hükümetin kurtarma paketinin kabul veya reddine karar verileceği yarınki olağanüstü genel kurul toplantısı öncesi ülkenin çeşitli şehirlerinde gösteri yaparak, hissedarlara "çalışanları düşünerek karar verme" çağrısı yaptı.

Lufthansa çalışanları başkent Berlin, Münih ve Frankfurt'ta sokaklara inerek, hissedarlara yarınki toplantıda çalışanlar için sorumluluk alma çağrısında bulundu.

Berlin'de tarihi Brandenburg Kapısı önünde toplanan yüzlerce Lufthansa çalışanı, şirket yönetimine ve hissedarlara söz konusu toplantıda federal hükümetin hazırladığı kurtarma paketini tartışırken kendilerini düşünmelerini talep etti.

Göstericiler, üzerinde "Lufthansa'ya evet -Biz Lufthansa'yız" ve "Siz bizi koruyun ki biz de sizi koruyabilelim" yazan dövizler taşıdı.

Gösteride yapılan konuşmalarda şirket yönetimi ile hissedarlar arasında toplantı yapılacağına işaret edilerek, Lufthansa'da çalışan 138 bin kişinin ve bunların ailelerinin toplantıdan çıkacak kararı beklediği hatırlatıldı.

Şirketin hissedarlarına ve yönetime çağrıda bulunulan konuşmalarda, "Biz mutsuzuz ve endişeliyiz. Bizi bu korkudan kurtarın. Şirket ve biz çalışanlar için sorumluluk alın" ifadeleri kullanıldı.

Lufthansa Grubu'nun olağanüstü genel kurul toplantısında hissedarlar, Almanya hükümetinin sağladığı kurtarma paketini kabul edip etmeme konusunda karar verecek.

Lufthansa Grubu tarafından daha önce yaptığı açıklamada, yönetim kurulunun 25 Haziran'da düzenlenecek genel kurul toplantısına katılımın yüzde 50'nin altında kalmasını beklediğini duyurmuştu.

Kurtarma paketinin genel kurulda kabul edilmesi için katılanların üçte ikisinin lehte oy kullanması gerekiyor.

Şirketin en büyük hissedarlarından Alman milyarder Heinz Hermann Thiele, hükümet tarafından sağlanması öngörülen kurtarma paketinin kendisini memnun etmediğini dile getirmişti.

Lufthansa, kurtarma paketinin reddedilmesi ve başka bir çözüm bulunamaması durumunda, yıllık genel kurul toplantısından birkaç gün sonra iflas hukuku uyarınca kredi verenlerden korunmak için iflas koruma başvurusu yapılabileceğini kaydetmişti.

Lufthansa hissedarlarının yüzde 85'i Almanya'da yaşıyor. Thiele, Alman hava yolu şirketinin yüzde 15,5 hissesini elinde bulunduruyor.

Şirket, küresel seyahat kısıtlamalarına yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle neredeyse iflas etme noktasına gelmişti.

Hükümet 9 milyar avroluk kurtarma paketi sağlayarak şirketi iflastan korumuştu.

Şirketin denetleme kurulunun kabul ettiği kurtarma paketi; Alman hükümetinin, Alman Ekonomik İstikrar Fonu (WSF) aracılığıyla yüzde 20 hisse satın alarak şirkete sermaye takviyesini içeriyor.

Frankfurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 07:18 Kaynak: AA

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