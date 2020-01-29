Lufthansa, Çin'e olan tüm uçuşlarını iptal etti - Son Dakika
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Lufthansa, Çin'e olan tüm uçuşlarını iptal etti

6 saat önce

Çin'deki korona virüs vakalarının artmasından dolayı Alman havayolu şirketi Lufthansa, Çin'e düzenlediği tüm uçuşları iptal ettiğini açıkladı.

Lufthansa, Çin'e olan tüm uçuşlarını iptal etti, System.String[]

Çin'deki korona virüs vakalarının artmasından dolayı Alman havayolu şirketi Lufthansa, Çin'e düzenlediği tüm uçuşları iptal ettiğini açıkladı.


Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın Çin'in Nanjing kentinden Frankfurt uçağında şüpheli bir korona vakasına rastlanması ve vaka sayısının her geçen gün artmasından dolayı Çin'e gerçekleşecek tüm uçuşların iptal edildiği duyuruldu. Lufthansa tarafından yapılan açıklamada, uçuş seferlerinin korona virüsünün seyrine göre belirleneceği ifade edildi. - FRANKFURT

Çin Halk Cumhuriyeti, Frankfurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 07:00 Kaynak: İHA
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