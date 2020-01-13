Lufthansa Group, 2019'da 145 milyon yolcu taşıdı - Son Dakika
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Lufthansa Group, 2019'da 145 milyon yolcu taşıdı

7 saat önce

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Group'un yolcu sayısı 2019'da önceki yıla göre yaklaşık yüzde 2,3 artarak 145 milyona ulaştı.

Lufthansa Group, 2019'da 145 milyon yolcu taşıdı, System.String[]

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Group'un yolcu sayısı 2019'da önceki yıla göre yaklaşık yüzde 2,3 artarak 145 milyona ulaştı.

Lufthansa Group'tan yapılan açıklamaya göre, grup bünyesindeki hava yolu şirketleri, 2019'da önceki yıla göre yolcu sayısını yüzde 2,3 artırdı.

Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Eurowingsf ve Germanwings hava yolu şirketlerini tercih eden yolcuların sayısı geçen yıl 145 milyon kişiye ulaştı. Toplam yolcu doluluk oranı da 2019'da 1 puanlık artışla yüzde 82,5 olarak gerçekleşti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:42 Kaynak: AA
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