Son Dakika › Güncel › Lufthansa Group, koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e tüm uçuşlarını durdurdu - Son Dakika
Lufthansa Group, koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e tüm uçuşlarını durdurdu
6 saat önce
Alman hava yolu firması Lufthansa Group'a bağlı hava yolu şirketleri, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'e tüm uçuşlarını 9 Şubat 2020'ye kadar durdurma kararı aldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 07:18 Kaynak: AA
Alman hava yolu firması Lufthansa Group'a bağlı hava yolu şirketleri, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'e tüm uçuşlarını 9 Şubat 2020'ye kadar durdurma kararı aldı.
Şirketten yapılan açıklamada, "Lufthansa, SWISS ve Austrian Airlines Çin ana karası ile karşılıklı tüm uçuşları 9 Şubat'a kadar askıya alacak. Operasyonel nedenlerle Çin'e yapılan uçuşlara yönelik rezervasyonların kabulü şubat ayının sonuna kadar askıya alınacak." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Lufthansa, SWISS ve Austrian Airlines'ın planlanan uçuşlarını gerçekleştirme ve uçuş ekiplerinin Almanya, İsviçre ve Avusturya'ya dönmeleri için Çin'deki uçuş noktalarına son bir kez uçacakları da belirtildi.
Son Dakika Koronavirüs vakalarının artmasından dolayı Lufthansa, Çin uçuşlarını durdurdu Koronavirüs nedeniyle Dünya Salon Atletizm Şampiyonası ertelendi Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "FETÖ'cü müsünüz?" sorusuna yanıt verdi Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin Ortadoğu planına BMGK'da karşı çıkacak