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Lufthansa Grubu, "Kovid-19 krizinde ilk kez" kar açıkladı - Son Dakika

Lufthansa Grubu, "Kovid-19 krizinde ilk kez" kar açıkladı

03.11.2021 11:05
Lufthansa Grubu,

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında küresel seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının yazın uçuş talebini artırmasıyla, "Kovid-19 krizinde ilk kez" faaliyet karı açıkladı.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında küresel seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının yazın uçuş talebini artırmasıyla, "Kovid-19 krizinde ilk kez" faaliyet karı açıkladı.

Lufthansa Grubu, 2021'in üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde ana kazanç göstergesi faiz ve vergi öncesi (FAVÖK) düzeltilmiş zararı 1,2 milyar avro olan şirket, bu yılın üçüncü çeyreğinde 17 milyon avro kar açıkladı. Analistler, 33 milyon avro zarar bekliyordu.

Alman şirketin temmuz-eylül döneminde gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 96 artarak 5,2 milyar avroya yükseldi.

Eurowings, Swiss, Brussels ve Austrian Airlines'ın da sahibi olan Lufthansa, söz konusu dönemde 19,6 milyon yolcu taşıdığını bildirdi. Bu da Kovid-19 krizi seviyesinin yüzde 50'sine denk geliyor.

Lufthansa, yılın dördüncü çeyreğinde yolcu talebinin olumlu bir şekilde gelişmesini ve pozitif FAVÖK ile sonuçlanmasını bekliyor.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu, yeni rezervasyonların şu anda 2019 seviyesinin yüzde 80'ine ulaştığını da duyurdu.

Lufthansa, Kovid-19 salgını nedeniyle iflas etme noktasına gelmişti.

Alman hükümeti, Haziran 2020'de 9 milyar avroluk kurtarma paketi sağlayarak şirketi iflastan kurtarmıştı.

Şirket, daha önce Kovid-19 salgınının hava ulaşımı sektöründe oluşturduğu talep daralması nedeniyle yeniden yapılanmaya giderek, 33 binden fazla çalışanının işine son vermişti.

Salgın öncesi 140 bin olan çalışan sayısı, 107 bine indi.

Lufthansa, Alman, Vergi, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lufthansa Grubu, 'Kovid-19 krizinde ilk kez' kar açıkladı - Son Dakika


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