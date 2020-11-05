Lufthansa Grubu, üçüncü çeyrekte 2 milyar avro zarar açıkladı - Son Dakika

Lufthansa Grubu, üçüncü çeyrekte 2 milyar avro zarar açıkladı

05.11.2020 14:09
Lufthansa Grubu, üçüncü çeyrekte 2 milyar avro zarar açıkladı, System.String[]

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu, üçüncü çeyrekteki net kaybının, küresel seyahat kısıtlamalarına yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle artarak 2 milyar avroya yükseldiğini duyurdu.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu, üçüncü çeyrekteki net kaybının, küresel seyahat kısıtlamalarına yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle artarak 2 milyar avroya yükseldiğini duyurdu.

Lufthansa Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 10,1 milyar avro olan gelirler, 2020'nin üçüncü çeyreğinde 2,7 milyar avroya geriledi.

Grubun net zararı da bu yılın üçüncü çeyreğinde 2 milyar avroya ulaştı. Şirket 2019'nın aynı döneminde 1,2 milyar avro kar açıklamıştı.

Grubun, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,3 milyar avro olan ana kazanç göstergesi faiz ve vergi öncesi düzeltilmiş karı ise bu yılın son çeyreğinde 1,3 milyar avro zarar olarak açıklandı.

Şirketin 10,1 milyar avroluk likiditeye sahip olduğu belirtilirken, dördüncü çeyrekte nakit çıkışının aylık 350 milyon avro ile sabit tutulmasının hedeflendiği kaydedildi.

Öte yandan, Lufthansa Grubu'nun yılın ocak-eylül dönemindeki gelirleri 28 milyar avrodan 11 milyar avroya gerilerken, 9 ayda toplam zararı da 5,6 milyar avroya ulaştı.

Şirket, yılın son çeyreğinde aylık nakit kaybının üçüncü çeyreğe göre daha fazla olacağı ve yeniden yapılanmanın finansal sonuçları üzerinde baskı oluşturacağı uyarısı da yaptı.

Zor kış yolda

Lufthansa Üst Yöneticisi (CEO) Carsten Spohr, konuya ilişkin değerlendirmesinde, havacılık sektörü için zorluklarla dolu bir kışın başında olduklarını belirterek, "Göreceli rekabet avantajımızı daha da artırmak için kaçınılmaz olan yeniden yapılandırmayı yapmakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Lufthansa, Kovid-19 salgını nedeniyle neredeyse iflas etme noktasına gelmişti. Alman hükümeti, haziranda 9 milyar avroluk kurtarma paketi sağlayarak şirketi iflastan kurtarmıştı.

Şirket, daha önce Kovid-19 salgınının hava ulaşımı sektöründe oluşturduğu talep daralması nedeniyle yeniden yapılanmaya giderek, 22 bin çalışanını işten çıkaracağını açıklamıştı.

Lufthansa, Alman, Faiz, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lufthansa Grubu, üçüncü çeyrekte 2 milyar avro zarar açıkladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hayvansever kadın, köpek mamalarını ve kaplarını çalan hurdacıya beyzbol sopasıyla saldırdı Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar İran Cumhurbaşkanı ABD başkanlık seçiminde tarafını belli etti: İran, Trump döneminde tarihinde hiç görmediği kadar zor günler geçirdi Lazio taraftarları Vedat Muriç'i yerden yere vurdu: Tamamen para israfı Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'tan İzmir'e bir milyon maske yardımı İki can aldı, öz abisini yaraladı! Öldürdüğü arkadaşlarıyla fotoğrafları ortaya çıktı Korona bitmeden kuş gribi patlak verdi! 330 bin tavuk itlaf edilecek
Fenerbahçeli Tolga Ciğerci, koronavirüs şüphesiyle apar topar karantinaya alındı Fenerbahçeli Tolga Ciğerci, koronavirüs şüphesiyle apar topar karantinaya alındı         
14:08
Süt fabrikasında skandal görüntüler! Kazanın içinde banyo yapıp, sosyal medyada paylaştı Süt fabrikasında skandal görüntüler! Kazanın içinde banyo yapıp, sosyal medyada paylaştı         
13:39
Azerbaycan ile Ermenistan arasında Ağdere ve Hocavent'te şiddetli çatışmalar yaşanıyor Azerbaycan ile Ermenistan arasında Ağdere ve Hocavent'te şiddetli çatışmalar yaşanıyor         
13:04
Kılıçdaroğlu'nun İzmir eleştirisine Erdoğan'dan çok sert yanıt: Sus da adam sansınlar Kılıçdaroğlu'nun İzmir eleştirisine Erdoğan'dan çok sert yanıt: Sus da adam sansınlar         
12:32
İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı'nın dayanıksız olduğunu söyleyen AFAD ekipleri: Beton parçalarını kürekle kırdık İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı'nın dayanıksız olduğunu söyleyen AFAD ekipleri: Beton parçalarını kürekle kırdık         
11:37
ABD, Trump'ın seçim adımlarını önceden bilen senatörü konuşuyor! İzlenme rekoru kırıyor ABD, Trump'ın seçim adımlarını önceden bilen senatörü konuşuyor! İzlenme rekoru kırıyor         
11:36
İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor         
11:05
Trump'ın ruhani danışmanı, Trump'ın ruhani danışmanı, "şeytani konfederasyonlar" deyip başkanlık seçimi için ayin düzenledi         
10:06
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu         
09:31
PKK'nın füzeli hain saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi PKK'nın füzeli hain saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi         
09:09
Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim         
08:56
Elif'in parmağını tuttuğu kahraman İtfaiyeci: Hiçbir hareket yoktu, ölmüş olduğunu düşünmüştük Elif'in parmağını tuttuğu kahraman İtfaiyeci: Hiçbir hareket yoktu, ölmüş olduğunu düşünmüştük         
08:50
İzmir depreminden sonra Kuşadası için korkutan uyarı: Gerilimin arttığını görüyoruz İzmir depreminden sonra Kuşadası için korkutan uyarı: Gerilimin arttığını görüyoruz         
08:24
Hayvan sevgisini abartan çift, 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyor Hayvan sevgisini abartan çift, 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyor         
04:39
Oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü Oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü         
03:33
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu 'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu         
08:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 14:19:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Lufthansa Grubu, üçüncü çeyrekte 2 milyar avro zarar açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei