Lufthansa Grubu, üçüncü çeyrekte 2 milyar avro zarar açıkladı - Son Dakika

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu, üçüncü çeyrekteki net kaybının, küresel seyahat kısıtlamalarına yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle artarak 2 milyar avroya yükseldiğini duyurdu.

Lufthansa Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 10,1 milyar avro olan gelirler, 2020'nin üçüncü çeyreğinde 2,7 milyar avroya geriledi.

Grubun net zararı da bu yılın üçüncü çeyreğinde 2 milyar avroya ulaştı. Şirket 2019'nın aynı döneminde 1,2 milyar avro kar açıklamıştı.

Grubun, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,3 milyar avro olan ana kazanç göstergesi faiz ve vergi öncesi düzeltilmiş karı ise bu yılın son çeyreğinde 1,3 milyar avro zarar olarak açıklandı.

Şirketin 10,1 milyar avroluk likiditeye sahip olduğu belirtilirken, dördüncü çeyrekte nakit çıkışının aylık 350 milyon avro ile sabit tutulmasının hedeflendiği kaydedildi.

Öte yandan, Lufthansa Grubu'nun yılın ocak-eylül dönemindeki gelirleri 28 milyar avrodan 11 milyar avroya gerilerken, 9 ayda toplam zararı da 5,6 milyar avroya ulaştı.

Şirket, yılın son çeyreğinde aylık nakit kaybının üçüncü çeyreğe göre daha fazla olacağı ve yeniden yapılanmanın finansal sonuçları üzerinde baskı oluşturacağı uyarısı da yaptı.

Zor kış yolda

Lufthansa Üst Yöneticisi (CEO) Carsten Spohr, konuya ilişkin değerlendirmesinde, havacılık sektörü için zorluklarla dolu bir kışın başında olduklarını belirterek, "Göreceli rekabet avantajımızı daha da artırmak için kaçınılmaz olan yeniden yapılandırmayı yapmakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Lufthansa, Kovid-19 salgını nedeniyle neredeyse iflas etme noktasına gelmişti. Alman hükümeti, haziranda 9 milyar avroluk kurtarma paketi sağlayarak şirketi iflastan kurtarmıştı.

Şirket, daha önce Kovid-19 salgınının hava ulaşımı sektöründe oluşturduğu talep daralması nedeniyle yeniden yapılanmaya giderek, 22 bin çalışanını işten çıkaracağını açıklamıştı.