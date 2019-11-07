Son Dakika Haberleri: Lufthansa Hava Yolu personeli greve gitti, yüzlerce uçuş iptal edildi
Son Dakika Güncel Lufthansa Hava Yolu personeli greve gitti, yüzlerce uçuş iptal edildi

Lufthansa Hava Yolu personeli greve gitti, yüzlerce uçuş iptal edildi

6 saat önce

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu (UFO) sendikasının greve gitmesinden dolayı Perşembe günü yapılması planlanan 3 bin uçuştan bin 300'ünü iptal etti.

Lufthansa Hava Yolu personeli greve gitti, yüzlerce uçuş iptal edildi, System.String[]

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu (UFO) sendikasının greve gitmesinden dolayı Perşembe günü yapılması planlanan 3 bin uçuştan bin 300'ünü iptal etti. Cuma günü ise planlanan 3 bin uçuştan 2 bin 400'ünün yapılabileceği duyuruldu. İptal edilen uçuşlardan yaklaşık 180 bin yolcunun etkileneceği açıklandı.


Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu (UFO) sendikası, Lufthansa Hava Yolu şirketiyle yaşadığı iş anlaşmazlığından dolayı Almanya'daki havalimanlarında Lufthansa'da çalışan kabin personeli için 48 saatlik iş bırakma kararı alındığını duyurdu. UFO sendikasının greve gitmesinden dolayı Perşembe günü yapılması planlanan uçuşların bir kısmı iptal edildi. Planlanan 3 bin uçuştan 2 bin 300'ünün gerçekleştirilebileceği belirtildi. Cuma günü planlanan 3 bin uçuştan ise 2 bin 400'ünün yapılabileceği duyuruldu.


Grev 48 saat sürecek


Hava yolu personelinin iş bırakmasıyla iptal edilen uçuşlardan yaklaşık 180 bin yolcunun etkileneceği bildirildi. Perşembe 00.00'da başlatılan 48 saatlik grev, Cuma gecesi 00.00'a kadar devam edecek. UFO, kabin personelinin ücretlerinin artırılmasını talep ediyor.


Lufthansa Hava Yolu şirketinden yapılan açıklamada, Lufthansa şirketler topluluğu altında hizmet veren Eurowings, Germanwings, SunExpress, Lufthansa Cityline, SWISS, Edelweiss, Austrian Airlines, Air Dolomiti ve Brussels Airlines'in grevden etkilenmeyeceği belirtildi. Yolcuların ücretsiz olarak bu şirketlerden tekrar rezervasyon yapabileceği belirtildi. - FRANKFURT

Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:46 Kaynak: İHA
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