Lufthansa: Hava yolu sektörü devlet yardımı olmadan ayakta kalamayabilir - Son Dakika
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Lufthansa: Hava yolu sektörü devlet yardımı olmadan ayakta kalamayabilir

6 saat önce

Alman hava yolu firması Lufthansa'nın Üst Yöneticisi (CEO) Carsten Spohr, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının uzun süre devam etmesi halinde hava yolu taşımacılığı sektörünün devlet yardımı olmadan hayatta kalamayabileceğini bildirdi.

Lufthansa: Hava yolu sektörü devlet yardımı olmadan ayakta kalamayabilir, System.String[]

Alman hava yolu firması Lufthansa'nın Üst Yöneticisi (CEO) Carsten Spohr, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının uzun süre devam etmesi halinde hava yolu taşımacılığı sektörünün devlet yardımı olmadan hayatta kalamayabileceğini bildirdi.

Spohr, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasının tüm küresel ekonomiyi ve Lufthansa'yı, benzeri görülmemiş bir olağanüstü hal durumuna düşürdüğünü belirtti.

Hiç kimsenin salgının yol açtığı sonuçları bugünden öngöremeyeceğini kaydeden Spohr, "Bu olağan dışı duruma, sert ve bazen de acı veren önlemlerle karşı koymak zorundayız." ifadesini kullandı.

Hava yollarının kendi ülkelerine karşı özel sorumluluğu olduğunu vurgulayan Spohr, Almanları yurt dışından getirmek için planlanan yardım uçuşlarına mümkün olduğunca katkı sağladıklarını aktardı.

Spohr, "Buna ek olarak (yardım uçuşları), binlerce şirketin tedarik zincirlerinin askıya uğramaması için hava kargo taşımacılığında ek kapasiteyi harekete geçirerek elimizden geleni yapıyoruz. Salgının uzun süre devam etmesi halinde hava yolu sektörü büyük ihtimalle devlet yardımı olmadan hayatta kalamayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Kovid-19 salgınından dolayı büyük kapasite azaltımına giden şirket, çalışanları için kısa süreli çalışmayı başlatırken, yatırımcılarına temettü ödemesini de askıya aldı.

Koronavirüsün şirketin karlılığı üzerindeki etkisini tahmin etmenin imkansız olduğunu vurgulayan Lufthansa, üst yönetimin maaşından yüzde 20 kesinti yapacak.

Swiss International, Austrian Airlines ve Brussels Airlines'ın da sahibi olan Lufthansa, Kovid-19 salgını nedeniyle yurt dışında mahsur kalan Alman vatandaşlarını ülkeye getirmek için bugüne kadar 140 yardım uçuşu gerçekleştirdiğini duyurdu.

Koronavirüs, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:48 Kaynak: AA

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