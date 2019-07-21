Lufthansa Kahire'ye uçuşları aksıya aldı
10 dakika önce
Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın güvenlik endişeleri nedeniyle Mısır'ın başkenti Kahire'ye yapılan uçuşları askıya aldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:47 Kaynak: AA
Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın güvenlik endişeleri nedeniyle Mısır
'ın başkenti Kahire
'ye yapılan uçuşları askıya aldığı bildirildi.
Şirketten Tagesschau internet sitesine yapılan açıklamada güvenlik konusunun Lufthansa için her zaman en önemli ve birinci öncelik olduğu vurgulanarak, "Yapılan değerlendirmeler sonrası Kahire uçuşlarımızı geçici olarak askıya aldık" ifadesi kullanıldı.
Şirketten ne zaman ve kaç uçuşun askıya alındığı konusunda net bir açıklama yapılmadı.
İngiliz havayolu şirketi British Airways
de güvenlik endişeleri nedeniyle Mısır'ın başkenti Kahire'ye yapılan uçuşları bir haftalığına askıya aldığı açıklamıştı.
British Airways şirketinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:
"Güvenlik düzenlemelerimizi dünyanın her yerindeki tüm havaalanlarımızda sürekli gözden geçiriyoruz ve daha fazla değerlendirmeye olanak sağlamak için tedbiren yedi gün boyunca Kahire'ye olan uçuşları askıya aldık."
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