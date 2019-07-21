Son Dakika Haberleri: Lufthansa Kahire'ye uçuşları aksıya aldı
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Lufthansa Kahire'ye uçuşları aksıya aldı

10 dakika önce

Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın güvenlik endişeleri nedeniyle Mısır'ın başkenti Kahire'ye yapılan uçuşları askıya aldığı bildirildi.

Lufthansa Kahire'ye uçuşları aksıya aldı, System.String[]
Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın güvenlik endişeleri nedeniyle Mısır'ın başkenti Kahire'ye yapılan uçuşları askıya aldığı bildirildi.
Şirketten Tagesschau internet sitesine yapılan açıklamada güvenlik konusunun Lufthansa için her zaman en önemli ve birinci öncelik olduğu vurgulanarak, "Yapılan değerlendirmeler sonrası Kahire uçuşlarımızı geçici olarak askıya aldık" ifadesi kullanıldı.
Şirketten ne zaman ve kaç uçuşun askıya alındığı konusunda net bir açıklama yapılmadı.
İngiliz havayolu şirketi British Airways de güvenlik endişeleri nedeniyle Mısır'ın başkenti Kahire'ye yapılan uçuşları bir haftalığına askıya aldığı açıklamıştı.
British Airways şirketinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:
"Güvenlik düzenlemelerimizi dünyanın her yerindeki tüm havaalanlarımızda sürekli gözden geçiriyoruz ve daha fazla değerlendirmeye olanak sağlamak için tedbiren yedi gün boyunca Kahire'ye olan uçuşları askıya aldık."
Kahire, Mısır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:47 Kaynak: AA
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