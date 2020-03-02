Lufthansa, koronavirüs nedeniyle Çin'e uçuşların askıya alınmasını 24 Nisan'a uzattı - Son Dakika

Alman hava yolu firması Lufthansa Group'a bağlı hava yolu şirketleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Çin'e tüm uçuşlarını askıya alınmasını 24 Nisan'a uzatma kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Koronavirüse yönelik şu anda mevcut olan tüm bilgileri ayrıntılı bir şekilde değerlendirdikten sonra Lufthansa Group, Lufthansa, SWISS ve Austrian Airlines tarafından gerçekleştirilen Almanya, İsviçre, Avusturya ve Çin ana karası arasındaki karşılıklı tüm uçuşların askıya alınmasını 24 Nisan'a kadar uzatmaya karar verdi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Lufthansa Group'un İran'ın başkenti Tahran'a çift yönlü planlanan bütün uçuşlarının da 30 Nisan'a kadar iptal edildiği ayrıca İtalya'ya uçuşların azaltılacağı belirtildi.

Alman hava yolu firmasının açıklamasında, şirketin yıllık kazancına yönelik finansal bilgilerin 19 Mart'ta açıklanacağı belirtilerek, koronavirüsün şirketin gelirleri üzerindeki etkisini değerlendirmek için "çok erken" olduğu kaydedildi.

Lufthansa, söz konusu salgından daha az etkilenmek için erkenden bir tedbir paketi hazırlayarak, idari alanlarda maliyetlerin azaltılması, çalışanlara ücretsiz izin teklifi, planlanan yarı zamanlı çalışmanın artırılması ve yeni işe alımların askıya alınması gibi kararlar almıştı.