Lufthansa, Rusya'ya uçuşları bir haftalığına askıya aldı - Son Dakika
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Lufthansa, Rusya'ya uçuşları bir haftalığına askıya aldı

27.02.2022 01:10
Lufthansa, Rusya'ya uçuşları bir haftalığına askıya aldı

Rusya'nın Ukrayna'ya havadan ve karadan saldırısı 3. gününe girerken, Alman hava yolu şirketi Lufthansa, bir haftalığına Rusya'ya ve Rus hava sahasındaki uçuşlarını askıya aldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya havadan ve karadan saldırısı 3. gününe girerken, Alman hava yolu şirketi Lufthansa, bir haftalığına Rusya'ya ve Rus hava sahasındaki uçuşlarını askıya aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Lufthansa, mevcut ve yeni gelişen düzenleyici durum nedeniyle önümüzdeki 7 gün boyunca Rus hava sahasını kullanmayacak. Bu süre boyunca Rusya'ya uçuşlar durdurulacak." ifadesine yer verildi.

Rusya hava sahasında olan uçakların kısa süre içinde sahadan ayrılacaklarının vurgulandığı açıklamada, durumun yakından takip edildiği ve ulusal ve uluslararası yetkililerle yakın temas halinde olunduğu ifade edildi.

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Lufthansa, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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