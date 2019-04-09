Lufthansa Uçağı Acil İniş Yaptı
33 dakika önce
Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın Frankfurt'tan Sao Paulo'ya sefer yapan Boeing 747-8i tipi uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra meydana gelen arıza nedeniyle havaalanına geri dönmek zorunda kaldı.
Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın Frankfurt
'tan Sao Paulo
'ya sefer yapan Boeing
747-8i tipi uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra meydana gelen arıza nedeniyle havaalanına geri dönmek zorunda kaldı.
Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın Frankfurt'tan Sao Paulo'ya sefer yapan Boeing 747-8i tipi uçağı, Fransa
'nın Lyon
şehrinin hava sahasında arızalandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Lufthansa Sözcüsü, 284 yolcu taşıyan uçağın Frankfurt Havalimanı'na sorunsuz indiğini ve yolcuların otellere yerleştirilerek yeni bir uçakla Sao Paulo'ya gönderileceklerini açıkladı.
LH506 uçuş ekibi, teknik düzensizlikler nedeniyle geri dönen Boeing 747-8i uçağını arızaların giderilmesi için bakıma aldı. - FRANKFURT
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:15 Kaynak: İHA
Korkunç Kaza Kamerada! Anne ile Oğlu Metrelerce Sürüklendi
Suriyeli Kadın Elleri ve Ayakları Bağlı Halde Ölü Bulundu
CHP'li Başkanın Odasındaki Erdoğan Portresi Dikkat Çekti
Rallici Burcu Çetinkaya, "Gücüm Yetmedi" Diyerek Başörtüsünü Çıkardığını Duyurdu