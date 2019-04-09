Son Dakika Haberleri: Lufthansa Uçağı Acil İniş Yaptı

Lufthansa Uçağı Acil İniş Yaptı

33 dakika önce

Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın Frankfurt'tan Sao Paulo'ya sefer yapan Boeing 747-8i tipi uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra meydana gelen arıza nedeniyle havaalanına geri dönmek zorunda kaldı.

Lufthansa Uçağı Acil İniş Yaptı, System.String[]
Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın Frankfurt'tan Sao Paulo'ya sefer yapan Boeing 747-8i tipi uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra meydana gelen arıza nedeniyle havaalanına geri dönmek zorunda kaldı. Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın Frankfurt'tan Sao Paulo'ya sefer yapan Boeing 747-8i tipi uçağı, Fransa'nın Lyon şehrinin hava sahasında arızalandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Lufthansa Sözcüsü, 284 yolcu taşıyan uçağın Frankfurt Havalimanı'na sorunsuz indiğini ve yolcuların otellere yerleştirilerek yeni bir uçakla Sao Paulo'ya gönderileceklerini açıkladı. LH506 uçuş ekibi, teknik düzensizlikler nedeniyle geri dönen Boeing 747-8i uçağını arızaların giderilmesi için bakıma aldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:16 Kaynak: İHA

Frankfurt, Boeing, Sao Paulo, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçimi Kaybeden HDP'li Sırrı Sakık'tan Çok Konuşulacak Çıkış: Milletvekillerimiz Bizi Yalnız Bıraktı Ünlü Şarkıcı Suavi, Yerel Seçim Tartışmasına Dahil Oldu, Hem CHP Hem de HDP'ye Selam Çaktı Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin'in İlk İşi, Ensar Vakfına Verilen Binayı Geri Almak Oldu Nişanlısının Ailesiyle Evlilik Tarihi Tartışması Sonrası İntihar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 11:49:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lufthansa Uçağı Acil İniş Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]