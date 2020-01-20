Lufthansa ve Google Cloud'dan stratejik işbirliği - Son Dakika
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Lufthansa ve Google Cloud'dan stratejik işbirliği

6 saat önce

Almanya merkezli Avrupa'nın en büyük ikinci ve dünyanın da dokuzuncu havayolu şirketi Lufthansa ve Google Cloud, havayolunun performans takibi ve uçuş düzensizlikleri hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlayacak yeni bir işbirliği imzaladı.

Lufthansa ve Google Cloud'dan stratejik işbirliği, System.String[]

Almanya merkezli Avrupa'nın en büyük ikinci ve dünyanın da dokuzuncu havayolu şirketi Lufthansa ve Google Cloud, havayolunun performans takibi ve uçuş düzensizlikleri hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlayacak yeni bir işbirliği imzaladı.

Almanya'nın ulusal havayolu ile Google Cloud arasındaki işbirliği kapsamında, hava aracı bakımı ve rotasyonuyla, kabin görevlilerini yolcuların varış saatleri, hava şartları veya izdiham da dahil olmak çeşitli konularda bilgilendirecek verilerin birleştiği yeni bir platform oluşturulacak. Bu platformla, uçuşlarda rötar olması durumunda Lufthansa'nın yeniden uçuş düzenini sağlamasına yardımcı olunması hedeflenirken, Google Cloud CEO'su Thomas Kurian, "Bu işbirliğiyle havayolu operasyonlarının geleceğini kökünden değiştirme fırsatını elde ediyoruz. Havayolunun en büyük sorunlarından birini çözmek ve her yıl bu havayolunu kullanan 145 milyondan fazla yolcunun deneyimlerini iyileştirmek için Lufthansa Group ile Google Cloud'un en iyilerini bir araya getiriyoruz" dedi.

Google Cloud'un makine öğrenimi ve altyapısını kullanarak operasyonlarını iyileştirmeyi hedeflediklerini belirten Lufthansa Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Detlef Kayser de şu yorumu yaptı:

"Google' Cloud'un teknolojisi ile Lufthansa Group'un operasyon uzmanlığıı birleştirerek, çalışmalarımızın dijitalleşmesini daha da ileriye taşıyoruz. Bu işbirliği, uçuşlarda oluşabilecek düzensizlikleri önceden belirlememize ve erken aşamadayken bu sorunları düzeltmemize imkan sağlayacak."


Google, Avrupa, cloud, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:10 Kaynak: DHA
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