Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Luhansk Bölge İdaresi Başkanı Haidai basın toplantısı düzenledi - Son Dakika

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